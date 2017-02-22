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22 февраля, 2017 г.
По итогам 2016 года экспорт белорусских товаров упал до самого низкого показателя в этом десятилетии.
Беларусь экспортировала в 2016 году товаров на 23,4 млрд долларов, что на 12,2% меньше, чем в 2015-м. Падение экспорта было обусловлено низкими цен на нефть и минеральные удобрения, которые в «тучные годы» формировали до 50% поставок белорусских товаров за рубеж. Снижение доходов от экспорта нефтепродуктов было обусловлено также и уменьшением поставок российского сырья на отечественные НПЗ.
Россия остается главным экспортным рынком для Беларуси. В прошлом году на него пришлось 46% выручки от белорусского экспорта товаров. Восстановление цен на нефть и укрепление российского рубля помогло белорусским экспортером увеличить поставки в стоимостном выражении на 4%. В прошлом году вырос экспорт молочных продуктов, грузовых автомобилей и некоторых других товаров.
Второе место в структуре белорусского товарного экспорта занимает Украина с 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом поставки выросли на 13,2%. Белорусы активно продавали в Украину нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, трактора. Частично именно белорусскими товарами были замещены поставки российских компаний.
Четвертое-шестое место в рейтинге экспортных направлений занимают Великобритания, Германия и Нидерланды, куда Беларусь поставляет нефть и нефтепродукты.
Доля нефтепродуктов в торговле с Польшей и Литвой также немала. В Польшу было поставлено нефтепродуктов на 168 млн долларов, а в Литву — на 190. Вместе с тем экспорт в данные страны более дифференцирован.
Несмотря на интеграцию в рамках ЕАЭС экспорт в Казахстан в прошлом году снизился более, чем на 30%. Отчасти это может быть обусловлено снижением покупательной способности казахстанских партнеров. В прошлом году Казахстан сократил импорт товаров на 17,6%.
Топ-10 экспортных направлений Беларуси в 2016 году
|
Страна
|
Экспорт, млн. долларов
|
Динамика к 2015 году
|
Сальдо, млн долларов
|
Россия
|
10 818,8
|
+ 4%
|
– 4 476,6
|
Украина
|
2 848
|
+ 13,2%
|
+ 1 866
|
Великобритания
|
1 083,15
|
– 63,2%
|
+ 924,2
|
Германия
|
944,2
|
– 13,1%
|
– 387,9
|
Нидерланды
|
924,75
|
– 19,6%
|
+ 715,4
|
Польша
|
815,45
|
+ 6,4%
|
– 368,4
|
Литва
|
779,7
|
– 19,1%
|
+ 514,15
|
Китай
|
468,2
|
– 40%
|
– 1 646,7
|
Бразилия
|
442
|
– 15,2%
|
+ 359,25
|
Казахстан
|
363,7
|
– 30,7%
|
+ 308,3
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