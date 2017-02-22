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Топ-10 экспортных направлений Беларуси в 2016 году

22 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

По итогам 2016 года экспорт белорусских товаров упал до самого низкого показателя в этом десятилетии. 

Беларусь экспортировала в 2016 году товаров на 23,4 млрд долларов, что на 12,2% меньше, чем в 2015-м. Падение экспорта было обусловлено низкими цен на нефть и минеральные удобрения, которые в «тучные годы» формировали до 50% поставок белорусских товаров за рубеж. Снижение доходов от экспорта нефтепродуктов было обусловлено также и уменьшением поставок российского сырья на отечественные НПЗ.

Россия остается главным экспортным рынком для Беларуси. В прошлом году на него пришлось 46% выручки от белорусского экспорта товаров. Восстановление цен на нефть и укрепление российского рубля помогло белорусским экспортером увеличить поставки в стоимостном выражении  на 4%. В прошлом году вырос экспорт молочных продуктов, грузовых автомобилей и некоторых других товаров.

Второе место в структуре белорусского товарного экспорта занимает Украина с 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом поставки выросли на 13,2%. Белорусы активно продавали в Украину нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, трактора. Частично именно белорусскими товарами были замещены поставки российских компаний.

Четвертое-шестое место в рейтинге экспортных направлений занимают Великобритания, Германия и Нидерланды, куда Беларусь поставляет нефть и нефтепродукты.

Доля нефтепродуктов в торговле с Польшей и Литвой также немала. В Польшу было поставлено нефтепродуктов на 168 млн долларов, а в Литву — на 190. Вместе с тем экспорт в данные страны более дифференцирован.

Несмотря на интеграцию в рамках ЕАЭС экспорт в Казахстан в прошлом году снизился более, чем на 30%. Отчасти это может быть обусловлено снижением покупательной способности казахстанских партнеров. В прошлом году Казахстан сократил импорт товаров на 17,6%. 

Топ-10 экспортных направлений Беларуси в 2016 году

Страна

 Экспорт, млн. долларов 

 Динамика к 2015 году 

 Сальдо, млн долларов 

Россия

10 818,8

+ 4%

– 4 476,6

Украина

2 848

+ 13,2%

+ 1 866

 Великобритания 

1 083,15

– 63,2%

+ 924,2

Германия

944,2

– 13,1%

– 387,9

Нидерланды

924,75

– 19,6%

+ 715,4

Польша

815,45

+ 6,4%

– 368,4

Литва

779,7

– 19,1%

+ 514,15

Китай

468,2

– 40%

– 1 646,7

Бразилия

442

– 15,2%

+ 359,25

Казахстан

363,7

– 30,7%

+ 308,3

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