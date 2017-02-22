Валерий Алексеев

По итогам 2016 года экспорт белорусских товаров упал до самого низкого показателя в этом десятилетии.

Беларусь экспортировала в 2016 году товаров на 23,4 млрд долларов, что на 12,2% меньше, чем в 2015-м. Падение экспорта было обусловлено низкими цен на нефть и минеральные удобрения, которые в «тучные годы» формировали до 50% поставок белорусских товаров за рубеж. Снижение доходов от экспорта нефтепродуктов было обусловлено также и уменьшением поставок российского сырья на отечественные НПЗ.

Россия остается главным экспортным рынком для Беларуси. В прошлом году на него пришлось 46% выручки от белорусского экспорта товаров. Восстановление цен на нефть и укрепление российского рубля помогло белорусским экспортером увеличить поставки в стоимостном выражении на 4%. В прошлом году вырос экспорт молочных продуктов, грузовых автомобилей и некоторых других товаров.

Второе место в структуре белорусского товарного экспорта занимает Украина с 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом поставки выросли на 13,2%. Белорусы активно продавали в Украину нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, трактора. Частично именно белорусскими товарами были замещены поставки российских компаний.

Четвертое-шестое место в рейтинге экспортных направлений занимают Великобритания, Германия и Нидерланды, куда Беларусь поставляет нефть и нефтепродукты.

Доля нефтепродуктов в торговле с Польшей и Литвой также немала. В Польшу было поставлено нефтепродуктов на 168 млн долларов, а в Литву — на 190. Вместе с тем экспорт в данные страны более дифференцирован.

Несмотря на интеграцию в рамках ЕАЭС экспорт в Казахстан в прошлом году снизился более, чем на 30%. Отчасти это может быть обусловлено снижением покупательной способности казахстанских партнеров. В прошлом году Казахстан сократил импорт товаров на 17,6%.

Топ-10 экспортных направлений Беларуси в 2016 году