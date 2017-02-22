Прилететь в Беларуси без визы стоит 220-550 долларов

Валерий Алексеев

Такова стоимость пятидневного тура в Беларусь.

Пятидневный тур в Беларусь сегодня стоит от 220 до 550 долларов. Столько должны заплатить туристы, которые захотят воспользоваться не только безвизовым режимом, но и туристическими услугами белорусских компаний. Туристы также могут самостоятельно организовать свое пребывание в стране.

На данный момент, по словам заместителя директора Нацагентства по туризму Елена Лихимович, в стране предлагается 170 пятидневных маршрутов. В ближайшее время должно увеличиться число экскурсий на английском языке.

С момента начала действия безвизового 5-дневного режима для граждан 80 стран, им уже воспользовались более 1000 человек.

В целом директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис ожидает увеличение притока туристов в столицу на 15-20%. Росту посещений будет способствовать и организация новых авиарейсов. Ожидается, что вскоре авиатранспорт свяжет Минск и Таллинн.

В ближайшее время у странового портала о Беларуси belarus.travel появятся версии на немецком и польском языках.