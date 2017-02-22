Прилететь в Беларуси без визы стоит 220-550 долларов

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22 февраля 2017
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Mинск
Сегодня:
22 февраля, 2017 г.
Такова стоимость пятидневного тура в Беларусь.
Пятидневный тур в Беларусь сегодня стоит от 220 до 550 долларов. Столько должны заплатить туристы, которые захотят воспользоваться не только безвизовым режимом, но и туристическими услугами белорусских компаний. Туристы также могут самостоятельно организовать свое пребывание в стране.
На данный момент, по словам заместителя директора Нацагентства по туризму Елена Лихимович, в стране предлагается 170 пятидневных маршрутов. В ближайшее время должно увеличиться число экскурсий на английском языке.
С момента начала действия безвизового 5-дневного режима для граждан 80 стран, им уже воспользовались более 1000 человек.
В целом директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис ожидает увеличение притока туристов в столицу на 15-20%. Росту посещений будет способствовать и организация новых авиарейсов. Ожидается, что вскоре авиатранспорт свяжет Минск и Таллинн.
В ближайшее время у странового портала о Беларуси belarus.travel появятся версии на немецком и польском языках.
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