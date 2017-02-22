Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Прилететь в Беларуси без визы стоит 220-550 долларов

22 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Такова стоимость пятидневного тура в Беларусь. 

Пятидневный тур в Беларусь сегодня стоит от 220 до 550 долларов. Столько должны заплатить туристы, которые захотят воспользоваться не только безвизовым режимом, но и туристическими услугами белорусских компаний. Туристы также могут самостоятельно организовать свое пребывание в стране.

На данный момент, по словам заместителя директора Нацагентства по туризму Елена Лихимович, в стране предлагается 170 пятидневных маршрутов. В ближайшее время должно увеличиться число экскурсий на английском языке.

С момента начала действия безвизового 5-дневного режима для граждан 80 стран, им уже воспользовались более 1000 человек.

В целом директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис ожидает увеличение притока туристов в столицу на 15-20%. Росту посещений будет способствовать и организация новых авиарейсов. Ожидается, что вскоре авиатранспорт свяжет Минск и Таллинн. 

В ближайшее время у странового портала о Беларуси belarus.travel появятся версии на немецком и польском языках.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Модный завтрак «Под знаком Василька»

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив