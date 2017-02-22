Завершается возврат вкладов ЗАО «Дельта-Банк»

Алексей Иванов

Лицензия была отозвана у банка два года назад.

ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» практически завершило возврат денег вкладчикам ЗАО «Дельта-Банк». Лицензия была отозвана у него два года назад.

По состоянию на февраль 2017 года удовлетворено 24 тысячи требований на сумму 757 миллиардов неденоминированных белорусских рублей, 53,3 миллионов долларов США и 8,9 миллионов евро (с учетом встречных требований и выплат валютных обязательств в белорусских рублях). По сообщению Нацбанка остается выплатить 38 тысяч долларов, 312 тысяч деноминированных белорусских рублей и 6 тысяч евро.

Предусмотренный законодательством срок исполнения государством обязательств завершается 17 марта 2017 г.