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БР новости

Завершается возврат вкладов ЗАО «Дельта-Банк»

22 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Лицензия была отозвана у банка два года назад. 

ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» практически завершило возврат денег вкладчикам ЗАО «Дельта-Банк». Лицензия была отозвана у него два года назад.

По состоянию на февраль 2017 года удовлетворено 24 тысячи требований на сумму 757 миллиардов неденоминированных белорусских рублей, 53,3 миллионов долларов США и 8,9 миллионов евро (с учетом встречных требований и выплат валютных обязательств в белорусских рублях). По сообщению Нацбанка остается выплатить 38 тысяч долларов, 312 тысяч деноминированных белорусских рублей и 6 тысяч евро.

Предусмотренный законодательством срок исполнения государством обязательств завершается 17 марта 2017 г.

 

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