Завершается возврат вкладов ЗАО «Дельта-Банк»

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22 февраля, 2017 г.
Лицензия была отозвана у банка два года назад.
ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» практически завершило возврат денег вкладчикам ЗАО «Дельта-Банк». Лицензия была отозвана у него два года назад.
По состоянию на февраль 2017 года удовлетворено 24 тысячи требований на сумму 757 миллиардов неденоминированных белорусских рублей, 53,3 миллионов долларов США и 8,9 миллионов евро (с учетом встречных требований и выплат валютных обязательств в белорусских рублях). По сообщению Нацбанка остается выплатить 38 тысяч долларов, 312 тысяч деноминированных белорусских рублей и 6 тысяч евро.
Предусмотренный законодательством срок исполнения государством обязательств завершается 17 марта 2017 г.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Модный завтрак «Под знаком Василька»
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