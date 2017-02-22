В Беларуси временно прекращены проверки торговой инспекции

Среда
22 февраля 2017
12:02
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8751
EUR 1.9833
RUB .032395
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
22 февраля, 2017 г.
Проверки возобновят после выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.
Министерство антимонопольного регилурирования и торговли Беларуси с 27 февраля временно прекратит проверки, которые выполняла торговая инспекция. В прошлом году она проверил 3000 объектов торговли и общественного питания.
Введение моратория связано с изменением контролирующих функции МАРТ, которые будут прописаны в новом указе по контрольно-надзорной деятельности. В соответствии с проектом документа торговую инспекцию упразднят, а МАРТ сосредоточит свои проверки на ценообразовании и монопольных сговорах.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Модный завтрак «Под знаком Василька»
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения