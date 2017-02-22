В Беларуси временно прекращены проверки торговой инспекции

Алексей Иванов

Проверки возобновят после выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.

Министерство антимонопольного регилурирования и торговли Беларуси с 27 февраля временно прекратит проверки, которые выполняла торговая инспекция. В прошлом году она проверил 3000 объектов торговли и общественного питания.

Введение моратория связано с изменением контролирующих функции МАРТ, которые будут прописаны в новом указе по контрольно-надзорной деятельности. В соответствии с проектом документа торговую инспекцию упразднят, а МАРТ сосредоточит свои проверки на ценообразовании и монопольных сговорах.