Россельхознадзор грозит закрытием новых белорусских предприятий для поставок в Россию

Валерий Алексеев

Глава службы Сергей Данкверт мотивирует это фактами реэкспорта украинской говядины.

Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью газете «Известия» заявил, что поставки говядины и субпродуктов могут быть ограничены не только из Минской области, но и других регионов Беларуси.

Россельхознадзор подозревает белорусские предприятия в реэкспорте говядины из Украины. 7 февраля на этом основании были закрыты поставки из Минской области.

— Мы сейчас закрыли Минскую область для того, чтобы белорусская сторона разобралась и приняла меры. Но никаких мер не предпринимается. И я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду, — сказал Данкверта.

Кроме того, он указал на поставки сыроподобного продукта из Украины, под которым могут скрываться поставки сыра. Однако данные продукты не подконтрольные ветеринарной службе. Вместе с тем Россельхознадзор ведет анализ таких поставок.

Между тем, белорусские правоохранители проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц Россельхознадзора, которым могут быть предъявлены претензии по поводу дискредитации белорусских производителей.