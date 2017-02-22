Россельхознадзор грозит закрытием новых белорусских предприятий для поставок в Россию

Среда
22 февраля 2017
10:31
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8751
EUR 1.9833
RUB .032395
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
22 февраля, 2017 г.
Глава службы Сергей Данкверт мотивирует это фактами реэкспорта украинской говядины.
Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью газете «Известия» заявил, что поставки говядины и субпродуктов могут быть ограничены не только из Минской области, но и других регионов Беларуси.
Россельхознадзор подозревает белорусские предприятия в реэкспорте говядины из Украины. 7 февраля на этом основании были закрыты поставки из Минской области.
— Мы сейчас закрыли Минскую область для того, чтобы белорусская сторона разобралась и приняла меры. Но никаких мер не предпринимается. И я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду, — сказал Данкверта.
Кроме того, он указал на поставки сыроподобного продукта из Украины, под которым могут скрываться поставки сыра. Однако данные продукты не подконтрольные ветеринарной службе. Вместе с тем Россельхознадзор ведет анализ таких поставок.
Между тем, белорусские правоохранители проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц Россельхознадзора, которым могут быть предъявлены претензии по поводу дискредитации белорусских производителей.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения