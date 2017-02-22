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БР новости

Беларусь ограничивает импорт свинины из-за АЧС

22 февраля, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

Временные ограничения вводятся на поставки продукции свиноводства из регионов России, Украины и Польши. 

Беларусь вводит ограничения на поставки свиней, свинины и продуктов переработки из ряда регионов России , Польши и Украины. Меры предпринимаются в связи с регистрацией вспышек АЧС в указанных странах.

В России ограничен импорт продукции из Саратовской и Ивановской областей, в Польше из Мазовецкого, Люблинского и Подляского воеводств, в Украине из Днепропетровской области.

В Беларусь нельзя ввозить живых свиней, свинину и продукты ее переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, мясо от диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных. Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

В прошлом году Беларусь впервые с  2014 года была признана чистой в отношении АЧС. Страна смогла возобновить экспорт свинины. Было экспортировано 4,4 тыс. т продукции на 8,6 млн. долларов. Практически вся свинина ушла в Россию. Для сравнения, в 2015 году поставки составили всего 720 т. 

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