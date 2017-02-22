В Беларуси появились фальшивые двадцатки

Валерий Алексеев

Фальшивомонетчики задержаны.

В Минске задержана группа фальшивомонетчиков, которая занималась изготовлением фальшивых купюр достоинством в 20 белорусских рублей.

Всего, по информации, правоохранительных органов, им удалось изготовить более 200 купюр. Фальшивомонетчики реализовывали подделки в различны местах столицы. Подделки отличаются высоким качеством. Их выявляли только при пересчете выручки в магазинах, маршрутных такси, киосках продажи проездных документов "Минсктранса". Таким образом было выявлено 19 фальшивок.

Все фальшивки имеют серийный номер СК 8387976 и могут до сих пор находиться в обороте.