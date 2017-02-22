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БР новости

В Беларуси появились фальшивые двадцатки

22 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Фальшивомонетчики задержаны. 

В Минске задержана группа фальшивомонетчиков, которая занималась изготовлением фальшивых купюр достоинством в 20 белорусских рублей.

Всего, по информации, правоохранительных органов, им удалось изготовить более 200 купюр. Фальшивомонетчики реализовывали подделки в различны местах столицы. Подделки отличаются высоким качеством. Их выявляли только при пересчете выручки в магазинах, маршрутных такси, киосках продажи проездных документов "Минсктранса". Таким образом было выявлено 19 фальшивок.

Все фальшивки имеют серийный номер СК 8387976 и могут до сих пор находиться в обороте. 

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