БелАЗы снялись в трюковом ролике

Алексей Иванов

Для вирусного ролика энергетического напитка спортсмен-экстремал перепрыгнул на мотоцикле с одной машины на другую.

На рекламном канале YouTube одного из энергетических напитков появился ролик с мототрюком, в котором были задействованы две машины БелАЗа, в том числе самый большой карьерный самосвал в мире.

Мотофристайлист Владимир Ярыгин на мотоцикле перепрыгнул с тягача-буксировщика БелАЗ 74160 на БелАЗ 75710. На тягаче была установлена рампа длиной 30 метров, по которой разгонялся спортсмен. Площадка приземления разместилась в кузове 450-тонной машины.

В последнее время белорусские промышленные гиганты все чаще участвуют в нестандартных акциях. На новый год тракторы МТЗ станцевали вальс. А в январе завод устроил для "Беларусов" ралли Париж-Мосар, которое прошло между двумя деревнями в Витебской области.