БелАЗы снялись в трюковом ролике

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22 февраля, 2017 г.
Для вирусного ролика энергетического напитка спортсмен-экстремал перепрыгнул на мотоцикле с одной машины на другую.
На рекламном канале YouTube одного из энергетических напитков появился ролик с мототрюком, в котором были задействованы две машины БелАЗа, в том числе самый большой карьерный самосвал в мире.
Мотофристайлист Владимир Ярыгин на мотоцикле перепрыгнул с тягача-буксировщика БелАЗ 74160 на БелАЗ 75710. На тягаче была установлена рампа длиной 30 метров, по которой разгонялся спортсмен. Площадка приземления разместилась в кузове 450-тонной машины.
В последнее время белорусские промышленные гиганты все чаще участвуют в нестандартных акциях. На новый год тракторы МТЗ станцевали вальс. А в январе завод устроил для "Беларусов" ралли Париж-Мосар, которое прошло между двумя деревнями в Витебской области.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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