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БР новости

Цены молочного аукциона GlobalDairyTrade немного снизились

21 февраля, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

Индекс аукциона опустился на 3,2%, а средневзвешенная цена сессии составила 3 474 доллара США/т. 

Предложение по сравнению с торгами 7 февраля не изменилось и составило 19-22 тыс. т. Было законтрактовано на 800 т продукции меньше, или 20 479 т. Вместе с тем резко сократилось число активных участников. Свои ставки сделали 149 трейдеров против 172 двумя неделями ранее.  

Индекс цен на сухое молоко упал на 3,7%. Средняя цена составила 3 189 долларов США/т. Индекс СОМ опустился на 3,8%, средневзвешенная цена упала всего на 34 доллара до 2 574 долларов США/т.  Индекс цен на масло вырос на 0,2%. Средневзвешенная цена составила 4 598 долларов США/т, прибавив всего 5 долларов. Индекс цен на сыр Чеддер опустился на 5,3%. Средневзвешенная цена потеряла более 200 долларов и составила 3 590 долларов США/т.

На показатель аукциона повлияли также и другие продукты. Сухая пахта подешевела на 12,9%, ее цена составила 2 090 долларов США/т, казеин потерял 5,8% до 6 135 долларов США/т, обезвоженный молочный жир – 1,3% до 5 693 долларов США/т. Лактоза подорожала на 6,8% до 966 долларов США/т.

В Беларуси минимальные рекомендуемые экспортные цены не менялись с 1 декабря 2016 года. Они номинированы в российских рублях. Учитывая укрепление российской валюты, в долларовом эквиваленте они успели заметно подрасти:

СОМ «Экстра» стоит 185 российских рублей/кг (3 197 долларов США/т по курсу Центробанка России на 22 февраля)

СОМ «Стандарт» — 180 российских рублей/кг (3 111 долларов США/т)
СЦМ — 240 российских рублей/кг (4 148 долларов США/т)
Масло 72,5% жирности — 335 российских рублей/кг (5 790 долларов США/т)
Масло 82,5% жирности — 365 российских рублей/кг (6 308 долларов США/т)
Сыры и сырные продукты жирностью до 45% — 285 российских рублей/кг (4 926 долларов США/т)
Сыры и сырные продукты жирностью более 45% — 290 российских рублей/кг (5 012долларов США/т)

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