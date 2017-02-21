В Беларуси меняются квалификационные требования к главным бухгалтерам

Алексей Иванов

Новые требования установлены постановлением Минтруда №159 от 10.02.2017 №7.

С 1 марта 2017 года в Беларуси меняются квалификационные требования для главных бухгалтером. Они были установлены постановлением Минтруда №159 от 10.02.2017 №7.

Теперь главные бухгалтеры общественно значимой организации (за исключением банка, небанковской кредитно-финансовой организации) должны иметь высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия». Стаж из работы, связанных с ведением бухгалтероского отчета, должен быть не менее 5 лет.

Главные бухгалтеры в других организациях могут иметь высшее образование по специальностям. 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль». Так же к ним предъявляются меньшие требования по наличию стажа – не менее 3 лет.

Бухгалтеры также должны иметь высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль».

Для получения квалификационной категории они должны проработать не менее двух лет.