Уменьшение поставок нефти в январе стоило Беларуси 1,5% ВВП

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21 февраля, 2017 г.
По итогам первого месяца 2017 года ВВП Беларуси сократился на 0,5%.
Беларусь потеряла 1,5% ВВП из-за сокращения поставок нефти из России в январе 2017 году. Такую оценку высказал премьер-министр страны Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, посвященном итогам января.
В январе 2017 года ВВП страны снизился на 0,5% по сравнению с первым месяцев 2016 года. Планами правительства было предусмотрено увеличение валового внутреннего продукта по итогам 2017 года на 1,5%.
— Уточненные цифры ВВП по январю - 99,5% к январю 2016 года при прогнозе, утвержденном правительством на первый квартал, 99,6%. Отстаем на 0,1%, — цитирует БЕЛТА Кобякова.
По его словам в январе было переработано на 0,8 млн. т нефти меньше, чем год назад. Беларусь уже в феврале постаралась найти альтернативные источники поставок нефти, закупив порядка 80 тыс. т в Иране. Официальные планы, озвученные правительством РФ, — поставить в Беларусь в первом квартале 4 млн. т нефти, что означает поставку в течение года 16 млн. т против 18 млн. т, которые были импортированы из России в прошлом году. В целом же полную загрузку отечественных НПЗ обеспечивают поставки 24 млн. т сырья.
Вместе с тем Кобяков заявил, что ситуация в промышленности выправляется. Динамика прошлого года и января 2017 года это подтверждает. В январе промышленное производство выросло на 5,9%.
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