Нацбанк создает Комитет по операциям на финансовых рынках

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21 февраля, 2017 г.
Он начнет работать с 1 марта.
Национальный Банк Беларуси меняет структуру управления рыночными операциями.
С 1 марта начнет работать Комитет по операциям на финансовых рынках. В него войдут Комитет по монетарной политике и Рабочая группы по монетарным операциям, существующие сейчас в структуре регулятора.
Новый комитет будет заниматься рыночными операциями Нацбанка, принимать решения о проведении операций на финансовых рынках и координировать усилия структурных подразделений регулятора по их проведению.
Ключевые решения в области денежно-кредитной политики, в том числе установление процентных ставок по постоянно доступным операциям, будут приниматься Правлением Национального банка.
Также 1 марта в структуре Национального банка создается Главное управление операций на финансовых рынках, которое объединит Главное управление монетарных операций и Главное управление международных операций.
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Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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