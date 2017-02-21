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БР новости

Нацбанк создает Комитет по операциям на финансовых рынках

21 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Он начнет работать с 1 марта. 

Национальный Банк Беларуси меняет структуру управления рыночными операциями.

С 1 марта начнет работать Комитет по операциям на финансовых рынках. В него войдут Комитет по монетарной политике и Рабочая группы по монетарным операциям, существующие сейчас в структуре регулятора.

Новый комитет будет заниматься рыночными операциями Нацбанка, принимать решения о проведении операций на финансовых рынках и координировать усилия структурных подразделений регулятора по их проведению.

Ключевые решения в области денежно-кредитной политики, в том числе установление процентных ставок по постоянно доступным операциям,  будут приниматься Правлением Национального банка.

Также 1 марта в структуре Национального банка создается Главное управление операций на финансовых рынках, которое объединит  Главное управление монетарных операций и Главное управление международных операций.

 

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