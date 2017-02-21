Приватизация в 2016 году не состоялась

Первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев заявил, что не поступало даже предложений от потенциальных инвесторов.

В 2016 году приватизация не состоялась. Не было проведено ни одной сделки по госпредприятиям.

— Не было приватизационных сделок в 2016 году. Ни по коммунальной форме собственности, ни по республиканской. Предложений от потенциальных инвесторов не поступало, - передает БЕЛТА слова первого зампреда Госкомимущества Алексея Васильева. Он напомнил, что государственные пакеты акций предприятий продаются через фонды Государственного комитета по имуществу.