С начала года белорусский рубль подорожал на 2%

Алексей Иванов

Торги на БВФБ во вторник завершились ростом курса национальной валюты к доллару и евро.

Доллар подешевел на 0,18% до 1,8751 рубля, евро — на 0,51% до 1,9833 рубля, установив новый минимум.

Российский рубль подорожал на 0,17% до 3,2395 за 100 российских.

С начала года отечественная валюта укрепилась к корзине на 1,97%, в том числе к доллару — на 4,26%, к евро — на 3,02%, к российскому рублю — на 0,11%.