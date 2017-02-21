С начала года белорусский рубль подорожал на 2%

Вторник
21 февраля 2017
14:49
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
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Mинск
Сегодня:
21 февраля, 2017 г.
Торги на БВФБ во вторник завершились ростом курса национальной валюты к доллару и евро.
Доллар подешевел на 0,18% до 1,8751 рубля, евро — на 0,51% до 1,9833 рубля, установив новый минимум.
Российский рубль подорожал на 0,17% до 3,2395 за 100 российских.
С начала года отечественная валюта укрепилась к корзине на 1,97%, в том числе к доллару — на 4,26%, к евро — на 3,02%, к российскому рублю — на 0,11%.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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