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БР новости

На Полоцкой ГЭС началась выработка электроэнергии

21 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Установленная мощность электростанции составляет 21,66 МВт.

На Полоцкой ГЭС началась выработка электроэнергии. Установленная мощность станции с пятью гидроагрегатами достигне 21,66 Мвт. Полоцкая ГЭС первая из электростанций, которая вводится в эксплуатацию в этом году. Всего в 2017 году планируется ввести около 90 МВт новых электрогенерирующих мощностей

Пока на ГЭС запущен только один гидроагрегат. Идет пуско-наладочные работы. Генератор турбины уже несет номинальную нагрузку и будет отключен после проведения необходимых тестов. Разработана программа поэтапного подключения к сети агрегатов станции с учетом ожидаемого уровня воды, сообщает БЕЛТА

Окончательный пуск ГЭС ожидается летом 2017 года.

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