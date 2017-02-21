Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В Пружанах обнаружили лжепредпринимателя

21 февраля, 2017 г.

Житель Пружан создал юрлицо с целью уклонения от уплаты таможенной пошлины.

Пружанским РО СК по материалам Кобринского  межрайонного отдела управления ДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство) УК Республики Беларусь, в отношении жителя Пружан В., который, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, с целью незаконного получения льготы по уплате таможенной пошлины, предусмотренной Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», в октябре 2013 года зарегистрировал в г.Пружаны юридическое лицо, от имени которого в октябре 2013 года организовал ввоз на территорию Республики Беларусь грузового автомобиля и прицепа к нему, в нарушение требований и условий, предусмотренных указанным Декретом, передав данные транспортные средства третьим лицам для использования в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

В результате указанных действий гражданин В. незаконно получил льготу по уплате таможенной пошлины, чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере – в сумме более 88,6 тыс.руб. (деноминированых).

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив