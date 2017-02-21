В Пружанах обнаружили лжепредпринимателя

Житель Пружан создал юрлицо с целью уклонения от уплаты таможенной пошлины.

Пружанским РО СК по материалам Кобринского межрайонного отдела управления ДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство) УК Республики Беларусь, в отношении жителя Пружан В., который, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, с целью незаконного получения льготы по уплате таможенной пошлины, предусмотренной Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», в октябре 2013 года зарегистрировал в г.Пружаны юридическое лицо, от имени которого в октябре 2013 года организовал ввоз на территорию Республики Беларусь грузового автомобиля и прицепа к нему, в нарушение требований и условий, предусмотренных указанным Декретом, передав данные транспортные средства третьим лицам для использования в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

В результате указанных действий гражданин В. незаконно получил льготу по уплате таможенной пошлины, чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере – в сумме более 88,6 тыс.руб. (деноминированых).