В Минске откроют 150 магазинов

Валерий Алексеев

В прошлом году было открыто 530 точек розничной торговли и общепита.

В 2017 году в белорусской столице планируется открыть 150 новых магазинов и других объектов розничной торговли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления потребительского рынка Сергея Барисевича.

В прошлом году в Минске появились 130 тыс. кв. м торговых площадей. Было открыто 530 магазинов и точек общепита. Сейчас на тысячу жителей столицы приходится 615 кв. м торговых площадей.