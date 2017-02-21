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БР новости

В Минске откроют 150 магазинов

21 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

В прошлом году было открыто 530 точек розничной торговли и общепита. 

В 2017 году в белорусской столице планируется открыть 150 новых магазинов и других объектов розничной торговли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления потребительского рынка Сергея Барисевича.

В прошлом году в Минске появились 130 тыс. кв. м торговых площадей. Было открыто 530 магазинов и точек общепита. Сейчас  на тысячу жителей столицы приходится 615 кв. м торговых площадей. 

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