В Минске откроют 150 магазинов

Вторник
21 февраля 2017
13:18
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8784
EUR 1.9935
RUB .032339
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
21 февраля, 2017 г.
В прошлом году было открыто 530 точек розничной торговли и общепита.
В 2017 году в белорусской столице планируется открыть 150 новых магазинов и других объектов розничной торговли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления потребительского рынка Сергея Барисевича.
В прошлом году в Минске появились 130 тыс. кв. м торговых площадей. Было открыто 530 магазинов и точек общепита. Сейчас на тысячу жителей столицы приходится 615 кв. м торговых площадей.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения