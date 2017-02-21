В Пинске задержали руководителя, незаконно выписывавшего премии

Вторник
21 февраля 2017
13:18
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8784
EUR 1.9935
RUB .032339
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
21 февраля, 2017 г.
Пинским межрайонным прокурором по материалам совместной проверки Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области, Пинского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области и Пинской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» в отношении директора дочернего коммунального унитарного предприятия по капитальному строительству «УКС города Пинска» П.
В 2014-16 годах он, имея единый умысел на завладение денежными средствами предприятия, с использованием своих служебных полномочий, в нарушение требований контракта, коллективного договора, положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников УП «УКС города Пинска», Положения «Об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе», отдавал распоряжения подчиненным сотрудникам незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь, в результате чего завладел принадлежащими УП «УКС города Пинска» денежными средствами в сумме не менее 24986,34 рублей (с учетом деноминации), и тем самым причинил ущерб в особо крупном размере.
П. задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь и водворен в изолятор временного содержания.
Санкция ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения