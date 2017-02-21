В Пинске задержали руководителя, незаконно выписывавшего премии

Директор дочернего коммунального унитарного предприятия по капитальному строительству «УКС города Пинска» в 2014-16 годах отдавал распоряжения подчиненным сотрудникам незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь.

Пинским межрайонным прокурором по материалам совместной проверки Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области, Пинского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области и Пинской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» в отношении директора дочернего коммунального унитарного предприятия по капитальному строительству «УКС города Пинска» П.

В 2014-16 годах он, имея единый умысел на завладение денежными средствами предприятия, с использованием своих служебных полномочий, в нарушение требований контракта, коллективного договора, положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников УП «УКС города Пинска», Положения «Об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе», отдавал распоряжения подчиненным сотрудникам незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь, в результате чего завладел принадлежащими УП «УКС города Пинска» денежными средствами в сумме не менее 24986,34 рублей (с учетом деноминации), и тем самым причинил ущерб в особо крупном размере.

П. задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь и водворен в изолятор временного содержания.

Санкция ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.