В Беларуси ускорилось падение розничного товарооборота

Вторник
21 февраля 2017
10:17
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8784
EUR 1.9935
RUB .032339
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
21 февраля, 2017 г.
У населения кончается валюта на поддержание прежнего уровня жизни
В январе 2017 года розничный товарооборот сократился на 4,5% до 2,7 млрд рублей в сопоставимых ценах по сравнению с началом прошлого года. При этом оборот организаций торговли упал на 3,6% до 2,3 млрд рублей.
В течение практически всего прошлого года оборот в рознице держался примерно на уровне 2015-го, лишь в конце года стало заметно его существенное падение, особенно в организациях торговли. Похоже, валютные запасы у населения, которые оно практически весь прошлый год тратило на поддержание уровня жизни, оставаясь чистым продавцом валют на внутреннем рынке, кончаются. В январе белорусы по-прежнему остались продавцами долларов, однако, за год уже успели и адаптироваться к новой экономической реальности и скорректировали потребительские привычки.
Оптовый товарооборот в январе сократился на 7,5% до 5,1 млрд рублей.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения