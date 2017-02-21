В Беларуси ускорилось падение розничного товарооборота

Валерий Алексеев

У населения кончается валюта на поддержание прежнего уровня жизни

В январе 2017 года розничный товарооборот сократился на 4,5% до 2,7 млрд рублей в сопоставимых ценах по сравнению с началом прошлого года. При этом оборот организаций торговли упал на 3,6% до 2,3 млрд рублей.

В течение практически всего прошлого года оборот в рознице держался примерно на уровне 2015-го, лишь в конце года стало заметно его существенное падение, особенно в организациях торговли. Похоже, валютные запасы у населения, которые оно практически весь прошлый год тратило на поддержание уровня жизни, оставаясь чистым продавцом валют на внутреннем рынке, кончаются. В январе белорусы по-прежнему остались продавцами долларов, однако, за год уже успели и адаптироваться к новой экономической реальности и скорректировали потребительские привычки.

Оптовый товарооборот в январе сократился на 7,5% до 5,1 млрд рублей.