В январе в Минске не ввели в эксплуатацию жилья с господдержкой

Алексей Иванов

В целом в 2017 году объемы жилищного строительства продолжили сокращаться.

В январе 2017 года, по данным Белстата, в Беларуси было введено в эксплуатацию 385,7 тыс. кв. м жилья, что на 18,6% меньше, чем год назад.

Сильнее всего сократились объемы ввода в Могилевской области, где они упали на 45,9% до 31,4 тыс. кв. м. Лучшие темпы сохранились на Витебщине, где ввод жилья в эксплуатацию уменьшился в январе 2017 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,5% до 42 тыс. кв. м.

Всего за январь было сдано 76,4 тыс. кв. м жилья, построенного с господдержкой, что на 37,6% меньше, чем в начале прошлого года. Как и было обещано, строительство жилья с господдержкой в Минске сокращается. За январь были введены в эксплуатацию символические 100 кв. м.

Самые высокие объемы ввода в эксплуатацию жилья с господдержкой в Минской области — 25,8 тыс. кв. м., или на 35,9% меньше, чем год назад. Часть новых районов с господдержкой строится в непосредственной близости от столицы, буквально за кольцевой, хотя формально это уже территория Минской области.

В Гомельской области в январе ввод в эксплуатацию жилья с господдержкой вырос в 3,1 раза до 16,6 тыс. кв. м.