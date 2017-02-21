Поставки тракторов за рубеж снизились на 3%

Валерий Алексеев

В 2016 году экспорт тракторов сельскохозяйственного назначения составил 29,3 тыс. единиц

В 2016 году Беларусь экспортировала 29 337 тракторов сельскохозяйственного назначения. Объемы поставок сократились по сравнению с 2015-м на 3%. В стоимостном выражении экспорт упал на 3,3% до 423,5 млн. долларов.

Крупнейшим рынком сбыта осталась Россия, куда было поставлено 10,9 тыс. единиц техники на 170,1 млн долларов. Поставки сократились на 17,8% в натуральном выражении и на 10,3% в стоимостном. Доля российского рынка в структуре экспорта готовых тракторов также уменьшилась с 44,1% в 2015-м до 37,4% в минувшем году.

Вторым по значимости рынком в прошлом году стал украинский. Экспорт в натуральном выражении вырос на 67,8% до 6 428 машин, а в стоимостном — на 63% до 91,5 млн. долларов.

Третьим по объемам покупателем белорусских тракторов стал Пакистан. Было продано 3 406 машин на 32 млн. долларов. Экспорт в этом направлении вырос на 21,4 и 22,5% соответственно.

Поставки в страны ЕС сократились на 8,1% до 2 502 тракторов, в стоимостном выражении они упали на 13,5% до 39,7 млн долларов.

В 2016 году белорусским тракторостроителям удалось значительно увеличить поставки в Азербайджан (+54% до 952 тракторов), Молдову ( в два раза до 477 машины), Афганистан (+61,5% до 507 машин).

Также крупными импортерами отечественных тракторов являются Казахстан (–32,9% до 2 375 ед), Венгрия (–17,1% до 641 ед), Литва (+15,3% до 759 ед), Румыния (–11% до 590 ед), Сербия (+7% до 320 ед).

Экспорт активно шел также в развивающиеся страны Латинской Америки и Африки, пусть абсолютные объемы его были невелики. Можно отметить Эфиопию (6 машин), Сьерра-Леоне (24), Панаму (4), Мавританию (2), Коста-Рику (3), Кот-д’Ивуар (1), Камерун (3), Доминикану (10), Буркина-Фасо (3), Гватемалу (14)