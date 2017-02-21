Белорусский экспорт грузовиков увеличился на 21,2%

Валерий Алексеев

Экспорт грузовых автомобилей в 2016 году вырос на 21,2% до 4 703 штук. В стоимостном выражении динамика поставок была скромнее они выросли всего на 9,5% до 631,6 млн. долларов. .

На долю российского рынка пришлось 71% экспорта грузовиков. За год поставки увеличились на 31% до 3 343 единиц, а в стоимостном выражении они увеличились на 11,4%.

Вторым по размерам рынком сбыта грузовых автомобилей стала Украина, куда было отправлено 543 машины.

Более половины экспортной выручки от грузовых автомобилей принесли самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья. За год их экспорт вырос на 67,5% до 772 машин, а в стоимостном выражении на 65,9% до 363,1 млн. долларов.

Основным рынком сбыта также осталась Российская Федерация, куда было отправлено 587 машин на 253,3 млн. долларов, что на 64% в натуральном и на 57,5% в денежном выражении больше, чем в 2015-м. При этом поставки за пределы СНГ удвоились до 91 машины, в денежном выражении приросли на 60,7% до 51,9 млн. долларов. Можно отметить достаточно крупные поставки тяжелых машин в Индонезию (40 ед на 27,9 млн. долларов) и Монголию (6 ед. на 5,1 млн. долларов)

В структуре поставок в денежном выражении доля самосвалов выросла с 37,9% до 57,5%.

Экспорт грузовиков без учета карьерных самосвалов в стоимостном выражении по итогам 2016 года даже снизился. Он составил 268,5 млн. долларов против 357,8 млн. годом ранее.