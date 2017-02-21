Правительство увеличило закупку автобусов МАЗ-241 в 2017 году

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21 февраля, 2017 г.
Совмин внес изменения в свое постановление №811 от 11.10.2016 «О приобретении автобусов МАЗ-241».
Правительство увеличило в 2017 году закупку мазовских автобусов. В соответствии с постановлением Совмина №145 от 16.02.2017 внесены изменения в постановление от октября прошлого гола «О приобретении автобусов МАЗ-241».
Согласно новому постановлению государственные предприятия, а также предприятия, доля государства в которых превышает 50%, занимающиеся перевозками в регулярным сообщении в 2017 году должны будут приобрести 386 автобусов МАЗ-241 на 41,3 млн. рублей. Первоначально октябрьское постановление предполагало, что в 2016-м будет закуплено 128 машин, а в 2017 — 258. Однако, судя по новому документу, они закуплены не были, поэтому все объемы были перенесены на текущий год.
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