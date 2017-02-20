Правительство займется развитием автоперевозок

Валерий Алексеев

Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин посетил компанию ООО "Автопромснаб-Спедишн" - крупного автомобильного перевозчика, расположенного в Минском районе.

По результатам встречи представители компании и БАМАП представят Анатолию Калинину свои предложения в части урегулирования проблем, с которыми сталкиваются белорусские перевозчики, пишет БЕЛТА.

Во время встречи вице-премьера интересовали передовой опыт и применяемые на предприятии технологии, условия работы на конкретных рабочих местах. Обсуждались вопросы социального характера, текучести кадров, уровня подготовленности молодых специалистов, оплаты труда водителей. Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкивается в работе ООО "Автопромснаб-Спедишн" и международные автоперевозчики в целом.

"В диалоге с профессионалами важно понять, в преодолении каких трудностей правительство способно помочь бизнесу в его работе на рынке международных автоперевозок, с тем чтобы транспортные предприятия могли бы стать еще более успешными и принесли еще больше пользы экономике", - процитировали Анатолия Калинина в пресс-службе правительства.

За 2016 год вклад транспорта в валовой внутренний продукт страны составил 5,7%, увеличившись по сравнению с 2015-м на 0,2 процентного пункта. Транспортные услуги являются одним из основных источников поступления валюты в страну: в 2016 году они сформировали более 43% от общего объема экспорта услуг, и значительная доля в этом результате принадлежит международным автоперевозчикам.

Объем перевозок грузов, выполненных белорусскими перевозчиками в международном сообщении (без учета двусторонних перевозок в страны ЕАЭС), за 2016 год увеличился на 17% и составил 6,6 млн т. При этом количество выполненных перевозок возросло на 14%.