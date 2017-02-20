Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Зерно в Беларуси теперь можно купить только через биржу

20 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Правительство обязало юрлиц и ИП заключать сделки с зерном и  продуктами переработки только через БУТБ. 

Совмин расширил список товаров, использование биржевых торгов при приобретении которых является обязательным. Постановлением №146 от 17.02.2017 в него внесены зерно и продукты его переработки.

Теперь юридические лица и ИП обязаны заключать сделки с зерном только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“

Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна, говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив