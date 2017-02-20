Зерно в Беларуси теперь можно купить только через биржу

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20 февраля, 2017 г.
Правительство обязало юрлиц и ИП заключать сделки с зерном и продуктами переработки только через БУТБ.
Совмин расширил список товаров, использование биржевых торгов при приобретении которых является обязательным. Постановлением №146 от 17.02.2017 в него внесены зерно и продукты его переработки.
Теперь юридические лица и ИП обязаны заключать сделки с зерном только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“
Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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