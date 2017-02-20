Зерно в Беларуси теперь можно купить только через биржу

Валерий Алексеев

Правительство обязало юрлиц и ИП заключать сделки с зерном и продуктами переработки только через БУТБ.

Совмин расширил список товаров, использование биржевых торгов при приобретении которых является обязательным. Постановлением №146 от 17.02.2017 в него внесены зерно и продукты его переработки.

Теперь юридические лица и ИП обязаны заключать сделки с зерном только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“

Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна, говорится в сообщении пресс-службы правительства.