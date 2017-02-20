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Лукашенко обсудил с Назарбаевым проблемы интеграции

20 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана состоялся в понедельник.

20 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отношения в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает пресс-служба президента, «стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами». Также в сообщении говорится, что Назарбаев озабочен проблемами между Россией и Беларусью и выражает надежду, что все трения можно разрешить внутри союза.

На этой неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский президент, вероятно, хотел заручиться поддержкой Казахстана по некоторым проблемным вопросам интеграции в рамках ЕАЭС.

Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом текущего года, а также посетить выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.

Президенты вновь подтвердили решимость в укреплении союзнических отношений.

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