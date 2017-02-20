Атлант-Телеком повышает цены на 11%

Алексей Иванов

Недавно также объявил о повышении тарифов на свои услуги крупнейших оператор фиксированной связи «Белтелеком».

«Атлант-Телеком» повышает цены на свои услуги с 1 марта. Стоимость тарифных планов для физических и юрлиц вырастет в среднем на 11%.

Также с 1 марта «Атлант-Телеком» снимает все ограничения по объему скоростного трафика на доступных для подключения тарифных планах для частных клиентов.

«Атлант-Телеком» является крупнейшим частным провайдером в Беларуси. В прошлом году он перешел под контроль австрийского собственника и теперь работает в одной группе с оператором сотовой связи velcom.

Провайдер поднял свои цен вслед за тем, как о росте стоимости некоторых тарифов объявил государственный оператор «Белтелеком».