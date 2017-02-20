Беларусь в 2016 году нарастила экспорт калийных удобрений

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20 февраля, 2017 г.
Превысить объемы 2015 года удалось лишь в декабре.
Активный экспорт калийных удобрений в декабре позволил Беларуси перекрыть объемы поставок в 2015 году. Всего в 2016-м за рубеж было отправлено 5,7 млн. т калийных удобрений в пересчете на действующее вещество, что на 2,8% больше, чем за год до того.
В стоимостном выражении поставки сократились на 24,3% до 2,02 млрд долларов, что отражает падение цен на калий в мировых масштабах.
Экспорт азотных удобрений в 2016 году сократился, как в натуральном, так и стоимостном выражении. Он составил 362,9 тыс. т, что на 23,4% меньше, чем в 2015-м. В стоимостном выражении поставки упали на 43,1% до 154,9 млн. долларов.
В основном падение произошло за счет стран ЕС, куда поставки упали на 42,1% до 169,6 тыс. т, или на 57,4% до 71,5 млн. долларов. Активное освоение рынков Южной Америки не смогло перекрыть падение в Европе. Так экспорт в Аргентину вырос в натуральном выражении в 2,3 раза до 17,9 тыс. т. Перу стала новой страной на экспортной карте с 9,8 тыс. т. Также на ней появился Уругвай, куда было поставлно 13,4 тыс. т. Эквадор с 25,3 тыс. т.
Экспорт смешанных минеральных удобрений в 2016 году вырос на 15,7% до 847 тыс. т. в натуральном выражении и на 0,8% до 280,8 млн. долларов в стоимостном. Беларусь почти вдвое увеличила поставки в Украину до 385 тыс. т. на 112,8 млн. долларов.
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Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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