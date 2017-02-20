Доходы Беларуси от экспорта нефтепродуктов сократились более чем на 40%.

Валерий Алексеев

Причиной стали, как снижение мировых цен, так и сокращение поставок нефти из России.

Экспорт нефтепродуктов в 2016 году сократился на 22,7% до 13 млн. т. В стоимостном выражении поставки упали на 40,4% до 4 млрд долларов. При этом средняя экспортная цена снизилась только на 22,8%.

Также причиной падения экспортной выручки стало сокращение поставок нефти из России. Импорт нефти из РФ в прошлом году сократился на 21% до 18,1 млн. т. Еще 44 тыс. т нефти было ввезено из Казахстана.

Более половины нефтепродуктов было экспртировано в страны ЕС. Всего туда было поставлено 8,2 млн. т на 2,13 млрд долларов, что на 32% меньше, чем в 2015 году, в натуральном выражении и на 30,2% — в стоимостном. Главные направления — Нидерланды, Великобритания, а также ближайшие соседи Литва и Польша.

Падение поставок в ЕС Беларусь компенсировала увеличением экспорта в Украину, куда было отправлено на 34,7% больше нефтепродуктов или 4,3 млн. т на 1,75 млрд долларов. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом.

В Россию в 2016 году было экспортировано всего 268 тыс. т нефтепродуктов, что более чем в три раза меньше, чем в 2015, и в целом является самым низким объемом за последние пять лет.

Также Беларусь в 2016 году экспортировала 1,617 млн. т сырой нефти, что на 0,1% больше, чем за год до этого. В стоимостном выражении поставки снизились на 18,6% до 471,6 млн. долларов.