Доходы Беларуси от экспорта нефтепродуктов сократились более чем на 40%.

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20 февраля, 2017 г.
Причиной стали, как снижение мировых цен, так и сокращение поставок нефти из России.
Экспорт нефтепродуктов в 2016 году сократился на 22,7% до 13 млн. т. В стоимостном выражении поставки упали на 40,4% до 4 млрд долларов. При этом средняя экспортная цена снизилась только на 22,8%.
Также причиной падения экспортной выручки стало сокращение поставок нефти из России. Импорт нефти из РФ в прошлом году сократился на 21% до 18,1 млн. т. Еще 44 тыс. т нефти было ввезено из Казахстана.
Более половины нефтепродуктов было экспртировано в страны ЕС. Всего туда было поставлено 8,2 млн. т на 2,13 млрд долларов, что на 32% меньше, чем в 2015 году, в натуральном выражении и на 30,2% — в стоимостном. Главные направления — Нидерланды, Великобритания, а также ближайшие соседи Литва и Польша.
Падение поставок в ЕС Беларусь компенсировала увеличением экспорта в Украину, куда было отправлено на 34,7% больше нефтепродуктов или 4,3 млн. т на 1,75 млрд долларов. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом.
В Россию в 2016 году было экспортировано всего 268 тыс. т нефтепродуктов, что более чем в три раза меньше, чем в 2015, и в целом является самым низким объемом за последние пять лет.
Также Беларусь в 2016 году экспортировала 1,617 млн. т сырой нефти, что на 0,1% больше, чем за год до этого. В стоимостном выражении поставки снизились на 18,6% до 471,6 млн. долларов.
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Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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