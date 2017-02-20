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БР новости

Сбор на финансирование госрасходов платит порядка 10% получивших «письма счастья».

20 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Уплатили сбор по состоянию на 20 февраля 51,6 тыс. человек. 

МНС сообщает, что по состоянию на 20 февраля сбор на финансирование госрасходов уплатили 51,6 тыс. человек. Всего собрано 15,6 млн. рублей. Сегодня последний день уплаты сбора, после чего  к неуплатившим могут быть применены административные наказания вплоть до ареста на 15 суток.

По информации налоговых органов, пишет БЕЛТА, извещения были отправлены 470 тыс.  белорусов. Таким образом, количество уплативших растет пропорционально число разосланных извещений и находится в пределах 10-12%.

Если извещение было получено 20 февраля, оплатить сбор можно в течение 30 дней. 

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