Молочный экспорт в 2016 году вырос за счет сыров и масла

Вадим СИКОРСКИЙ

В денежном выражении поставки молочных продуктов выросли на 4,4% до 1,812 млрд долларов.

Белорусский молочный экспорт в 2016 году вырос в основном за счет сыров и масла. Прирост физических объемов, а также увеличение цен на данные продукты с лихвой перекрыли падение объемов поставок в Россию сухого молока, отчасти спровоцированное санкциями Россельхознадзора. Однако надо отметить, что в течение всего года сухие продукты были менее выгодными для экспорта, а белорусские предприятия даже сместили акцент производства в пользу масла и сыров, сократив сушку.

В денежном выражении поставки молочных продуктов выросли на 4,4% до 1,812 млрд долларов (включают перечисленные ниже группы товаров ТН ВЭД).

В 2016 году Беларусь экспортировала 317 тыс. т несгущенных молока и сливок. В декабре за границу было вывезено 23 тыс. т продукции. Темпы поставок не замедлились в конце года.

Экспорт несгущенных молока и сливок сократился на 2,5% в натуральном выражении, и на 2,4% в стоимостном, или до 183,5 млн. долларов. В структуре экспорта поставки в Россию составили 97,8%. За пределы СНГ небольшое количество молока, суммарно 1 тыс. т, были проданы в Грузию, Китай и Ливию.

В конце года активизировался экспорт сухого молока и сливок. В декабре было вывезено 19 тыс. т сухих продуктов против 17 и 14 тыс. т в октябре и ноябре соответственно. Экспорт за 2016 год упал на 9,5% до 212 тыс. т. В стоимостном выражении он сократился на 7,6% до 457 млн. долларов. На долю России пришлось 91,5% экспорта. Помимо РФ 13 тыс. т сухих продуктов было отправлено в Казахстан, порядка 2 тыс. т в Украину и порядка 1 тыс. т в Грузию.

Из экзотических для отечественного молочного экспорта стран можно отметит «демо-партии» в Кот-д’Ивуар, США, Гану

Поставки пахты, йогурта и кефира в декабре составили 7,1 тыс. т, что близко к среднему значению за последние три месяца года. Всего за рубеж было отправлено 98,5 тыс. т продуктов, что на 17,1% больше, чем в 2015-м. В стоимостном выражении экспорт вырос на 4,7% до 93,7 млн. долларов. 98,2% пахты, йогурта и кефира было продано в Россию.

За пределы СНГ ушло только 86 т продукции, в том числе 42 т в Эстонию, 13 т в ОАЭ, 12 т в Грузию, 9 т — в Литву, 3 т — в Гонконг, 5 т — в Сингапур. Из стран СНГ порядка 400-450 т было также поставлено в Казахстан и Украину.

Экспорт молочной сыворотки в декабре остался на уровне ноября — 9 тыс. т. Всего за год было продано 135 тыс. т сыворотки, что на 2,8% больше, чем в 2015-м. В стоимостном выражении поставки поднялись на 11,5% до 57 млн. долларов. Доля России в структуре экспорта — 96,3%. Порядка 1,5 тыс. т сыворотки было экспортировано в Китай, 1 тыс. т — в Филиппины.

Сливочное масло стало самой выгодной статьей белорусского молочного экспорта. Его поставки за рубеж выросли на 9,3% в натуральном выражении до 76,1 тыс. т и на 34,1% в стоимостном до 299 млн. долларов. В декабре экспорт мала составил чуть более 6 тыс. т против 5,3 тыс. т в ноябре.

В Россию в 2016 году было экспортировано 96,6% сливочного масла. Также более тысячи тонн поставили в Казахстан и более полутысячи — в Украину. За пределами СНГ 144 т экспортировано в Грузию и 43 т масла приобрел Иран.

Во втором полугодии активизировался экспорт молочных паст. Он составил 8 307 т, что более чем в два раза меньше, чем в 2015-м. В первом полугодии молочные пасты практически не вывозились из Беларуси. Учитывая ценовые тренды, выручка просела не так сильно. Она сократилась на 36,8% до 31,5 млн. долларов.

Экспорт сыров и творога остался в 2016 году самой большой статьей отечественного молочного экспорта. За рубеж было продано 205 тыс. т сыров и творога на сумму в 690 млн. долларов. В натуральном выражении поставки увеличились на 12,3%, а в стоимостном — на 8%. Доля России в экспорте составила 98%.

В 2016 году Беларусь привлекла также 105 тыс. т импортного сырья, в том числе 1 тыс. т несгущенного молока из России.