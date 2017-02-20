Белорусский ВВП начал год с падения

Валерий Алексеев

В январе 2017 года валовый внутренний продукт составил 7,8 млрд рублей

Падение ВВП Беларуси продолжилось в 2017 году. В январе валовый внутренний продукт снизился на 0,5% до 7,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы падения ВВП замедлились. В январе 2016-го он сократился на 4,4%.

Темпы падения ВВП в январе пока совпадают с прогнозом международных организаций для Беларуси на 2017 год. МВФ и Всемирный банк ожидают, что валовый внутренний продукт страны сократится на 0,5% в наступившем году. Правительство страны прогнозировало рост ВВП на 1,7%.

Производительность труда по ВВП в январе также сократилась на 0,8% до 21 370,6 рубля.

Производство промышленной продукции в январе выросло на 5,9% до 6,819 млрд рублей, сельскохозяйственной продукции – на 1,9% до 735,4 млн. рублей. Продолжается падение инвестиций в основной капитал. За январь они сократились на 9,7% до 938,2 млн. рублей. Уменьшился и ввод в эксплуатацию жилья на 18,6% до 385,7 тыс. кв. м.

Сокращается оборот торговли и общественного питания. В январе оптовый товарооборот просел на 7,5% до 5,146 млрд рублей, розничный сократился на 4,6% до 2,66 млрд рублей, общественного питания — на 2,1% до 144,5 млн. рублей.