Белорусский рубль просел к доллару

Понедельник
20 февраля 2017
16:05
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8731
EUR 1.9952
RUB .032497
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
20 февраля, 2017 г.
Курсы евро и российской валюты снизились
Белорусский рубль на БВФБ начал неделю с падения к доллару.
Курс доллара вырос на 0,28% до 1,8784 рубля.
Евро подешевел на 0,09% до 1,9935 рубля
Российский рубль стал дешевле на 0,49%, или 3,2339 рубля за 100 российских
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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