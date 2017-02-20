Белорусский рубль просел к доллару

Алексей Иванов

Курсы евро и российской валюты снизились

Белорусский рубль на БВФБ начал неделю с падения к доллару.

Курс доллара вырос на 0,28% до 1,8784 рубля.

Евро подешевел на 0,09% до 1,9935 рубля

Российский рубль стал дешевле на 0,49%, или 3,2339 рубля за 100 российских