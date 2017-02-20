В Витебске появится новый торговый центр

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20 февраля, 2017 г.
На площади 12 850 кв. м обещают разместить более 35 магазинов.
В Витебске откроется новый торговый центр площадью 12 850 кв. м. Открытие запланировано на апрель. Торговый центр «ТриО» разместится на проспекте строителей, сообщает Colliers International.
Торговый центр имеет паркинг. Планируется, что в нем разместится не менее 35 магазинов. Якорными арендаторами выступят супермаркет для детей «Буслiк», магазин детских товаров «KariKids», магазин бытовой техники и электроники «5 элемент», гипермаркет обуви и аксессуаров «Kari». Помимо покупок можно будет отдохнуть и перекусить в уютном кафе.
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Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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