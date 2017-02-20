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БР новости

В Беларуси истекает срок уплаты сбора на финансирование госрасходов

20 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Понедельник 20 февраля – последний день уплаты так называемого налога на тунеядцев. 

В Беларуси 20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Его должны уплатить все, кто не участвовал в финансировании госрасходов в 2015 году или участвовал менее 183 дней. Основным критерием для выявления неучаствующих в финансировании выступает уплата подоходного налога.

Налоговые органы направили гражданам 470 тыс. извещений на уплату сбора. В Министерстве по налогам и сборам отметили, что если гражданин получит извещение после 20 февраля, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней.  Неуплатившие сбор могут быть подвергнуты административным взысканиям, в том числе штрафам и арестам на 15 суток.

В минувшую пятницу и на выходных в Минске и областных центрах прошли акции протеста против «налога на тунеядцев». Их участники требовали отмены Декрета №3 о противодействии социальному иждивенчеству, который ввел сбор на финансирование госрасходов. 

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