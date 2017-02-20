Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В Беларуси появятся минимальные требования к бизнесу

20 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий.

Заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий в эфире белорусского телевидения рассказал, что в стране готовится указ, который установит «минимальные требования к бизнесу для его начала и развития».

По словам Новицкого, документ может появиться до конца первого квартала.

— На уровне бизнеса будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала, - цитирует его БЕЛТА.

Такими минимальными требования для кафе может стать 30 посадочных мест, а для парикмахерской — 6.

Также Новицкий заявил, что в течение пяти лет после открытия к предпринимателям на буду ходить проверки. Они смогут получить консультации по правильному оформлению документов. Сергей Новицкий считает, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам, нужно не наказывать, а использовать предупреждение. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив