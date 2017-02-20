В Беларуси появятся минимальные требования к бизнесу

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20 февраля, 2017 г.
Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий.
Заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий в эфире белорусского телевидения рассказал, что в стране готовится указ, который установит «минимальные требования к бизнесу для его начала и развития».
По словам Новицкого, документ может появиться до конца первого квартала.
— На уровне бизнеса будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала, - цитирует его БЕЛТА.
Такими минимальными требования для кафе может стать 30 посадочных мест, а для парикмахерской — 6.
Также Новицкий заявил, что в течение пяти лет после открытия к предпринимателям на буду ходить проверки. Они смогут получить консультации по правильному оформлению документов. Сергей Новицкий считает, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам, нужно не наказывать, а использовать предупреждение.
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