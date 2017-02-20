В Беларуси появятся минимальные требования к бизнесу

Валерий Алексеев

Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий.

Заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий в эфире белорусского телевидения рассказал, что в стране готовится указ, который установит «минимальные требования к бизнесу для его начала и развития».

По словам Новицкого, документ может появиться до конца первого квартала.

— На уровне бизнеса будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала, - цитирует его БЕЛТА.

Такими минимальными требования для кафе может стать 30 посадочных мест, а для парикмахерской — 6.

Также Новицкий заявил, что в течение пяти лет после открытия к предпринимателям на буду ходить проверки. Они смогут получить консультации по правильному оформлению документов. Сергей Новицкий считает, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам, нужно не наказывать, а использовать предупреждение.