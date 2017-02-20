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БР новости

Минсельхозпрод установил надбавки на молоко и мяса, закупаемые у населения

20 февраля, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

Они утверждены постановлением МСХП №11 от 9.02.2017 

Минсельхозпрод утвердил надбавки на продукцию, закупаемую у населения.

В 2017 году надбавка будет выплачиваться за молоко и телят.

Размер надбавки за килограмм коровьего молока базисной жирности, закупаемое перерабатывающими организациями, составит 4 копейки.

Надбавках на молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 кг составит 40 копеек, если он закупается для дальнейшего выращивания. 

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