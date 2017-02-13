Вместе против Трампа

Алла Сороко

Евросоюз опасается последствий экономической политики президента США и планирует ответные шаги. В качестве альтернативы Соединенным Штатам многие предприниматели рассматривают Азию.

Европейская солидарность, пошатнувшаяся после «брекзита» и подтачиваемая со всех сторон некоторыми государствами — членами Евросоюза, может неожиданно найти новый стимул. Заявления и последние решения Дональда Трампа вынуждают руководство стран ЕС консолидироваться, чтобы им противостоять, в противном случае экономические последствия в Евросоюзе могут быть непредсказуемыми.

Йенс ВАЙДМАН: стоимость евро определяется объективно.

Правительство в посудной лавке

Встревожены и финансисты, и промышленники. Третьего февраля Трамп подписал декрет об ослаблении регулирования финансовой системы США. Новые правила снимут ряд ограничений, установленных в отношении местных банков и хедж-фондов в 2010 году, после американского финансового кризиса и краха на рынке производных ценных бумаг. Либерализация банковской деятельности открывает возможности для создания новых мыльных пузырей, подобных лопнувшему в 2008 году в США.

«Популизм усиливается, в США руководит безответственный, как видится сегодня, президент, — пишет влиятельное немецкое деловое издание Handelsblatt, которое раньше воздерживалось от резкой критики даже авторитарных режимов. — Демонтаж закона Додда — Франка, регулирующего банковскую деятельность, будет фатальным. Волнение велико, ведь США снимают ограничения, которые ввели после жестокого финансового кризиса, ввергнувшего многих людей в нужду и страдания».

«Никогда еще правительство США не разбивало так много фарфора в такой короткий промежуток времени», — утверждает другой автор Handelsblatt.

«Последнее, что нам сейчас нужно, — это ослабление регулирования», — заявил на заседании Европарламента председатель Европейского центробанка Марио Драги.

Немецкие СМИ и аналитики не сомневаются в том, что запрещение приема иммигрантов из некоторых стран (а поток иммиграции из них в США и так невелик) — это не последнее ограничение, введенное американским президентом, и что очень скоро дело дойдет до ограничения свободы торговли. Германия — третий экспортер в мире, причем поставки в Соединенные Штаты занимают первое место в структуре немецкого экспорта. В 2015 году их объемы составили 126,7 млрд долларов, а в 2016-м, как предполагается, увеличились еще на 2,5 %. Если Дональд Трамп ограничит экспорт в США, это станет катастрофой для экономики Германии, считают немецкие промышленники.

Первый звоночек уже прозвучал

В конце января Петер Наварро, занимающий пост экономического советника президента США, обвинил Германию в умышленном занижении курса евро с целью взять верх над торговыми партнерами из США и других стран ЕС. Он назвал евро «тайной немецкой маркой» и «сильно недооцененным».

Марио Драги отверг обвинения в том, что руководители ЕЦБ — «валютные манипуляторы», и заявил, что меры поддержки собственного производителя и ограничения конкуренции в США будут иметь кратковременный характер, а общий рынок не выживет при управляемой девальвации валют.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдман ответил, что обвинения, выдвинутые Петером Наварро, более чем абсурдны, ведь «взлеты и падения курсов валют происходят в рамках нормальных колебаний». «Почему же в недавнем прошлом США не использовали свою выгодную конкурентную позицию?» — язвительно спросил глава банка.

«Тезис о том, что в росте доллара виноваты валютные манипуляции, не подтверждается фактами. Стоимость евро определяется Европейским центральным банком, его экспансионистская политика — не стабильной экономической ситуацией в Германии, а ситуацией в более слабых европейских странах», — добавил Йенс Вайдман.

Он попытался отговорить Трампа от «политики неопределенности», которая нанесет большой ущерб прежде всего экономике США. Германия, напротив, встревожена усилением инфляции в еврозоне и выступает против политики ультрадешевых денег Марио Драги. Такая политика проводится, чтобы оживить слабую экономику других стран еврозоны.

Не меньшая катастрофа наступит, если Дональд Трамп ограничит только торговлю с Китаем, ведь немецкие фирмы, в том числе высокотехнологичные концерны, не только инвестировали значительные средства в предприятия КНР, но и передали технологии, управленческий опыт, и теперь китайский экспорт в Соединенные Штаты частично представляет собой немецкий.

Кто заменит США? В качестве альтернативы США многие немецкие предприниматели рассматривают Азию. Это открытые, растущие рынки, там ждут европейских предпринимателей, а молодое и активное население стремится покупать товары из ЕС. Заинтересовались европейские бизнесмены и китайским проектом «Один пояс, один путь», ведь он направлен, в том числе, в Европу, а для фирм-участниц из ЕС открываются безграничные возможности.

После появления Трампа на мировой арене даже «капризные» страны ЕС начинают активно поддерживать общеевропейский проект — так комментирует немецкая пресса благоприятные итоги визита в середине недели канцлера Ангелы Меркель в Польшу, «хотя, вероятно, Трамп и не надеялся на этот эффект».

Польша обеспокоена последними заявлениями американского президента по поводу блока НАТО и инстинктивно «тянется к Берлину». Лидер правящей партии Ярослав Качиньский благоприятно отозвался о Меркель, хотя раньше терпеть ее не мог.

Выступая в Маастрихтском университете, покидающий пост президента Германии Йоахим Гаук призвал страны ЕС усилить независимость от США: «Пришло время для того, чтобы европейские страны (и особенно Германия), которые долгое время развивались под защитой американской власти, стали более самостоятельными и независимыми. Мы несем особую ответственность за стабилизацию международного порядка. Мы не можем бросить на произвол судьбы те ценности, на которых базируется европейский проект. На фоне быстрых технологических изменений, нарастающего миграционного кризиса, международного терроризма и нестабильного мирового порядка Европа должна сплотиться».

Не упоминая имени Дональда Трампа, Йоахим Гаук выразил озабоченность по поводу последнего решения американского президента о запрете приема беженцев из некоторых стран и противостояния с судебной системой США. «Мы хотим сохранить то, что достигнуто в результате кропотливой работы и является ключевым элементом демократии», — подчеркнул Гаук.