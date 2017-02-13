Недолгое прощание перед «брекзитом»

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Разрыв Великобритании с Европейским союзом становится неизбежностью. Предполагается, что в марте премьер­министр страны Тереза Мэй передаст в ЕС заявление о выходе из объединения.

В среду, 8 февраля, Палата общин Великобритании большинством голосов (за — 494, против — 122) приняла решение о начале переговоров между правительством страны и ЕС о выходе из европейского альянса. Таким образом, в соответствии с принятым законом премьер-министр Тереза Мэй может начать процедуру выхода. Закон должен быть одобрен и верхней палатой парламента, однако наблюдатели уверены, что там никто не пойдет против воли народа и документ одобрят подавляющим большинством голосов, а к 7 марта он будет принят обеими палатами.

Тереза МЭЙ — сторонница жесткого развода с ЕС.

Все попытки оппозиции внести изменения в закон, которые позволили бы парламентской оппозиции влиять на переговоры, провалились. Закон краток: «Премьер-министр должна объявить о выходе Великобритании из состава ЕС в соответствии со ст. 50 Договора о Европейском союзе». В качестве компенсации парламентариям обещана возможность проголосовать за новый договор между Великобританией и Евросоюзом, который будет подготовлен через два года.

Таким образом, страна выходит из состава ЕС без урегулирования будущих торговых отношений. До заключения нового договора эти отношения будут регулироваться правилами ВТО. Предстоят переговоры и о статусе в Великобритании граждан ЕС, а в Евросоюзе — граждан Великобритании, в данном вопросе предлагается выйти на паритет.

В это время в стране назревает раскол, связанный с проблемой выхода из ЕС. Накануне голосования в нижней палате парламент Шотландии высказался против «брекзита». В заявлении сказано, что при принятии решения не были учтены интересы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Заявление не имеет никакого юридического значения, но показывает глубину раскола в британском обществе.

Уже в марте Тереза Мэй должна официально начать переговоры о выходе из Евросоюза. У сторон есть два года на то, чтобы заключить новый договор. Как заявляют наблюдатели, премьер-министр нацеливает британцев на «жесткий» выход из ЕС. Великобритания должна покинуть общий рынок Евросоюза, с альянсом будет заключено таможенное соглашение, а со странами, не входящими в него, — новые торговые соглашения.

ЕС заинтересован в завершении переговоров до 2019 года, когда пройдут выборы в Европейский парламент. Соглашение о выходе Великобритании должны утвердить 19 стран Евросоюза, в которых проживает не менее 65 % населения альянса. В этом случае Европарламент утвердит выход британцев простым большинством голосов.

Тереза Мэй заявила, что правительство начинает разработку нового экономического курса страны и «возьмет на себя новую, активную роль в целях поддержки экономики». Однако наблюдатели опасаются того, что решения премьера будут идти вразрез с либеральной экономической политикой, господствующей в стране со времен Маргарет Тэтчер, ведь Мэй заявила, что правительство будет выявлять наиболее конкурентоспособные сектора экономики, в которых Великобритания может «стать лидером в мире», и поддерживать их с помощью «отраслевых соглашений».

В планах британского правительства поддержка инфраструктуры и технического образования, снижение корпоративных налогов. Также власти намерены принять меры против принявшей обвальный характер деиндустриализации страны. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП составляет всего 10 %, что значительно меньше, чем в других развитых странах. Растут доли туризма и финансовых услуг, однако этот прирост достигнут благодаря Лондону, тогда как в северных районах страны наблюдается промышленная деградация. Разрыв по уровню благосостояния жителей столицы и регионов просто огромен.

Лондонский Центр европейских реформ распространил информацию, согласно которой три четверти граждан Великобритании живут хуже, чем средний представитель любой из 15 стран, давно входящих в состав ЕС. Еще одна проблема Великобритании — производительность труда. Она на четверть ниже, чем в Германии и Франции. Поэтому среднестатистический британец работает больше, чем жители наиболее развитых стран Евросоюза.