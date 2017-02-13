Разумные инвестиции: как выбрать и купить облигации

Андрей СУПРУНЮК

Наряду с депозитами как наиболее распространенным в нашей стране инвестиционным инструментом, популярность набирают ценные бумаги: в Беларуси растет интерес к облигациям.

Маргарита ЛУКАШЕНКО: для компании выпуск облигаций — один из способов привлечь деньги на свое развитие.

Долгие годы банковские депозиты были самым популярным инвестиционным инструментом как у населения, так и у предприятий. Сегодняшние реалии таковы, что инвесторам приходится искать новые возможности для преумножения своих сбережений. Пришла пора вспомнить о таком востребованном на развитых финансовых рынках инструменте, как ценные бумаги. Приходится констатировать, что и в Бела­руси растет интерес к облигациям, которые выпускают на рынок государство и частные компании.

Как выбрать?

«Облигация — долговая ценная бумага, отра­жающая отношения займа между инвестором и эмитентом, — поясняет директор департамента инвестиций и ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк» Маргарита Лукашенко. — Проще говоря, облигация — это заем. Выпуская облигации, компания занимает деньги и обязуется со временем вернуть их с процентами владельцу облигации. Для компании выпуск облигаций — один из способов привлечь деньги на свое развитие».

Для непрофессионала выбор конкретной ценной бумаги может быть простым далеко не всегда. Однако при ограниченном предложении ценных бумаг на финансовом рынке выбрать инструмент для инвестиций не так уж трудно.

Есть набор стандартных критериев для оценки и выбора облигаций. При покупке таких ценных бумаг необходимо обратить внимание на три основных аспекта:

конечный срок погашения — дата, когда компания выкупает облигации у инвесторов обратно, выплачивая им номинальную стоимость облигации;

условия выплаты процентов по облигациям — обычно размер дохода выражается в процентах от номинальной стоимости облигации и показывает годовую доходность;

надежность заемщика.

Вся техническая информация о выпуске в довольно сжатом и понятном виде содержится в проспекте эмиссии облигаций, который можно найти на интернет-сайте компании-заемщика или на государственном интернет-ресурсе — Едином портале финансового рынка. Надежность эмитента (выпускающего. — Прим. «БР») облигаций может быть подкреплена предоставлением обеспечения, которое фактически выполняет функцию залога. Кроме того, Министерство финансов Республики Беларусь предъявляет жесткие требования к финансовому состоянию эмитентов и обеспеченности облигационных займов.

«Сейчас на белорусском рынке ценных бумаг обращаются как государственные, так и частные облигации. Государственные облигации в белорусских рублях и в иностранной валюте регулярно выпускают Министерство финансов и Национальный банк. Например, с 18 января 2017 года Минфин приступил к размещению очередных выпусков государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте», — уточняет Маргарита Лукашенко.

Что выбрать?

Что касается корпоративных облигаций, то в нашей стране частные инвесторы уже не первый год пользуются этим финансовым инструментом. Так, в 2015 году практически одновременно три крупные компании предложили свои облигации населению. Данная тенденция продолжилась в 2016-м и плавно перешла в год нынешний. В январе 2017-го успешно завершилось размещение облигаций медицинского центра «ЛОДЭ», который вышел на рынок с пробным выпуском на 0,5 млн долларов США. С 7 февраля в обращение поступили облигации компании «Евроопт» на 8 млн долларов США с весьма впечатляющей доходностью на уровне 10,5 % годовых.

В 2016 году ОАО «АСБ Беларусбанк» вывел на рынок новый продукт, не имеющий аналогов не только в Беларуси, но и в странах СНГ, — Интернет-облигации, номинированные в долларах США, со ставкой дохода 5 % годовых, что выше доходности большинства безотзывных депозитов, предлагаемых отечественными банками физическим лицам. Из весомых преимуществ выделим в первую очередь то, что купить Интернет-облигации можно не выходя из дома в любое удобное время; при покупке не взимается комиссия; приобрести облигации можно и за валюту, и за белорусские рубли (в зависимости от того, какая у вас платежная карта); доход по облигациям не облагается подоходным налогом. Невысокий номинал одной Интернет-облигации «Беларусбанка» — всего 100 долларов США — делает их доступными широкому кругу частных инвесторов. Их обеспечение залогом государственных ценных бумаг сравнимо с наличием государственной гарантии.

«Вложение средств в облигации уже не является для белорусов чем-то непривычным и новым, — отмечает Маргарита Лукашенко. — Многие выпуски ценных бумаг раскупают уже в первые дни с момента их появления на рынке. Согласно данным Минфина, в 2016 году среди населения размещены внутренние рублевые и валютные государственные облигации на сумму, превышающую 70 млн долларов США. Это говорит о том, что спрос среди инвесторов на подобный инструмент сбережения есть и продолжает расти».



Где купить?

Сегодня клиенты банка имеют возможность сформировать собственный инвестиционный портфель, включив в него, кроме облигаций «Беларусбанка», государственные ценные бумаги, а при желании и корпоративные облигации.

«ОАО «АСБ Беларусбанк» и входящее в банковский холдинг УП «АСБ Брокер» оказывают юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг по приобретению государственных и корпоративных облигаций, — рассказывает Маргарита Лукашенко. — Для приобретения облигаций достаточно заключить договор на брокерское обслуживание, открыть счет «депо» в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», внести денежные средства и оформить поручение на покупку облигаций. Заключить договор на брокерское обслуживание и открыть счет «депо» можно в любом из 23 депозитарных центров банка либо в компании «АСБ Брокер».

Кроме того, специалисты «Беларусбанка» обладают соответствующими компетенциями, чтобы предложить как государственным, так и частным компаниям услуги по организации выпуска и размещения облигаций. Специалисты банка помогут разработать необходимую документацию, подобрать оптимальные для эмитента параметры облигаций (речь идет прежде всего об объеме эмиссии и процентной ставке). А самая большая в Беларуси филиальная сеть, включающая в себя более 130 точек брокерского обслуживания, позволит сделать облигации доступными для покупателей из любой точки нашей страны.