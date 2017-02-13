Прибыль в крутом пике

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Чистая прибыль страховых компаний в 2016 году упала на 57 % по сравнению с 2015­м.

Чистая прибыль страховых компа­ний составила 93,77 млн руб., что на 53,2 млн меньше, чем в 2015-м, сообщило Министерство финансов. С убытком закончили прошлый год ОАСО «БАГАЧ» (-528 136 руб.) и ОАСО «МЕГАПОЛИС» (-11 772 руб.). Первая компания находится в стадии ликвидации, вторая прекратила деятельность в связи с истечением срока действия лицензии.

В 2016 году страховые организации получили 971,9 млн руб. взносов, что на 18,1 % больше, чем в 2015-м. Большая доля по-прежнему приходится на добровольное страхование (55,8 %), остальное — на обязательное. Темпы прироста объемов взносов по договорам добровольного страхования также выше, чем аналогичный показатель по договорам обязательного страхования, — 26,5 % против 9 %.

Объемы страхового возмещения в 2016 году увеличились на 13,7 % по сравнению с 2015-м и достигли 537,4 млн руб. Доля страховых выплат в общей сумме страховых взносов в 2016 году уменьшилась на 2,1 %, до 55,3 %.