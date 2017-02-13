Прибыль в крутом пике

Понедельник
13 февраля 2017
07:11
№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9028
EUR 2.026
RUB .032336
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.
Чистая прибыль страховых компаний в 2016 году упала на 57 % по сравнению с 2015м.
Чистая прибыль страховых компаний составила 93,77 млн руб., что на 53,2 млн меньше, чем в 2015-м, сообщило Министерство финансов. С убытком закончили прошлый год ОАСО «БАГАЧ» (-528 136 руб.) и ОАСО «МЕГАПОЛИС» (-11 772 руб.). Первая компания находится в стадии ликвидации, вторая прекратила деятельность в связи с истечением срока действия лицензии.
В 2016 году страховые организации получили 971,9 млн руб. взносов, что на 18,1 % больше, чем в 2015-м. Большая доля по-прежнему приходится на добровольное страхование (55,8 %), остальное — на обязательное. Темпы прироста объемов взносов по договорам добровольного страхования также выше, чем аналогичный показатель по договорам обязательного страхования, — 26,5 % против 9 %.
Объемы страхового возмещения в 2016 году увеличились на 13,7 % по сравнению с 2015-м и достигли 537,4 млн руб. Доля страховых выплат в общей сумме страховых взносов в 2016 году уменьшилась на 2,1 %, до 55,3 %.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения