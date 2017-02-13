Fitch дефолта не прогнозирует

Елена ГОЛУБЬ

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило способность Беларуси рассчитываться по долгам, однако признало эту возможность неустойчивой и зависимой от многих факторов.

Таково значение суверенного кредитного рейтинга В, который агентство присвоило Беларуси. Причем долгосрочный рейтинг выставлен на уровне В-, свидетельствующем о негативной промежуточной оценке. Оба рейтинга имеют прогноз «стабильный». Это означает, что эксперты не видят перспектив изменения ситуации в ближайшее время ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Уровень кредитоспособности Беларуси агентство признало недостаточным ввиду наличия «значительных внешних факторов уязвимости» и «истории частных кризисов». Однако эксперты не прогнозируют дефолта, поскольку в стране «относительно сильные государственные финансы и структурные индикаторы». В частности, показатели развития человеческого потенциала и ВВП на душу населения заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов.

Международные резервы Беларуси хоть и увеличились на 800 млн, до 4,9 млрд долларов, но «остаются ниже уровней, которые наблюдались до 2014 года». «Ликвидные активы как доля краткосрочных пассивов (39 % в 2017 году) находятся на самом низком уровне в рейтинговой категории B», — отмечается в пресс-релизе.

Fitch напоминает, что дефицит счета текущих операций Беларуси в 2016 году увеличился до 5 % ВВП (2,4 млрд долларов) против 3,7 % ВВП (2 млрд долларов) в 2015-м. Рост цен на нефть, по мнению аналитиков агентства, способен удержать дефицит счета текущих операций на уровне 4,4 % в 2017 и 2018 годах.

Тем не менее потребность страны во внешнем финансировании, по оценкам экспертов организации, почти в полтора раза превышает размер международных резервов, «что входит в число самых высоких показателей среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой». «Чистый внешний долг (55 % ВВП) и обслуживание внешнего долга (23 % от текущих платежей в иностранной валюте [CXP]) в два раза превышают соответствующие показатели для медианы B», — говорится в сообщении.

Вызовом для белорусской экономики эксперты называют «затянувшиеся разногласия с Россией по поводу цен на газ», поскольку «они могут оказать дальнейшее давление на внешние расчеты, способность генерировать иностранную валюту и экономическую активность». Именно с этим агентство связывает «неопределенность по экономическим и финансовым перспективам на 2017 год».

Макроэкономические показатели Беларуси в 2016 году были заметно ниже, чем у сопоставимых эмитентов. По оценке Fitch, экономика страны останется в рецессии и в 2017 году, однако темпы падения замедлятся. Рост цен на нефть не окажет значительного влияния на ВВП Беларуси, так как Россия сократила поставки этого сырья на отечест­венные НПЗ.

Интересно, что данный Fitch прогноз по уровню инфляции в 2017 году не соответствует оптимистичным расчетам Нацбанка. Эксперты агентства полагают, что рост коммунальных платежей подтолкнет потребительские цены и за год они повысятся на 11 %, а не на 9 %, как планирует регулятор.

Рейтинговое агентство оценивает государственный долг страны в 52 % ВВП. Это больше, чем насчитала официальная белорусская статистика, потому что Fitch включает в свои расчеты государственные гарантии в размере 11 % ВВП «ввиду высокой вероятности того, что государству потребуется выплачивать обязательства госпредприятий».

Однако даже при таком подходе госдолг Беларуси пока еще остается ниже среднего уровня (56 %), сложившегося в странах с рейтингами категории B. Правда, долг Беларуси имеет высокую подверженность валютному риску, поскольку 80 % долговых обязательств номинировано в иностранной валюте. Как ранее отмечали эксперты МВФ, значительные фискальные риски для нашей экономики связаны с большим государственным сектором.

К слову, Fitch не склонно доверять результатам анализа качества активов белорусских банков, который был проведен минувшим летом и, по информации Нацбанка, содержал довольно высокую оценку. По мнению экспертов агентства, анализ «не предоставил достаточной информации для оценки ситуации в финансовом секторе и полной оценки его устойчивости к шокам».

Негативно повлиять на ситуацию в белорусской экономике и на позицию страны в рейтинге могут «ухудшение в области государственных финансов» и увеличение госдолга, «серьезные стрессы в области внешнего финансирования и рост риска неисполнения обязательств по выплате долга в иностранной валюте».

Улучшить рейтинговую позицию могло бы «сокращение давления в области внешнего финансирования, поддерживаемое восстановлением международных резервов», а также структурные реформы, которые помогут реализовать потенциал белорусской экономики.

В своих прогнозах Fitch исходит из того, «что в определенных ситуациях Беларусь будет получать финансовую поддержку от России».