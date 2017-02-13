На кону финансовая стабильность

Алена ЛАНДЫРЬ Валентина ВЕШТОРТ

Масштабной денежной эмиссии Беларуси не будет, но это не значит, что денежно-­кредитная политика сохранит свою жесткость.

Самое время обсудить планы. Такой вывод можно сделать на основании сказанного президентом на совещании по актуальным вопросам развития экономики, прошедшем в пятницу, 10 февраля.

Печатать или не печатать — вот в чем вопрос, которым озабочено высшее руководство Беларуси.

Как бы странно это ни звучало после принятия и подписания всех программных документов на нынешний год и даже на пятилетку, но окончательное решение по поводу основных направлений денежно-кредитной политики страны не принято.

Как стало известно в пятницу, с подачи «небольшой группы экспертов», ранее занимавших высокие руководящие посты, а сегодня работающих «в иной экономической структуре», обсуждается вопрос: не отказаться ли от жесткой денежно-кредитной политики, которой Нацбанк придерживался весь прошлый год? В частности, обсуждалось, не включить ли печатный станок, не напечатать ли денег и под небольшой процент дать их предприятиям, чтобы те могли увеличить объемы производства и повысить зарплату работникам. Вероятно, до тех самых 500 долларов в эквиваленте, о которых шла речь на минувшей неделе.

Вступительное слово президента, с которым имела возможность ознакомиться широкая общественность, было преимущественно иносказательным. Александр Лукашенко сообщил, что в последнее время он получает письма, в которых их авторы критикуют «некоторые направления развития нашей экономики», что обсуждаться на совещании будут, в том числе, «нестандартные действия», способные «придать дополнительный импульс белорусской экономике», многие из которых уже применялись. «На деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия», — туманно сказал президент.

Пролить свет на суть дискуссии помогла информация, распространенная накануне совещания порталом tut.by. По его данным, «небольшая группа экспертов» — это экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, который и написал Александру Лукашенко письмо. В нем бывший руководитель Нацбанка призывает ослабить денежно-кредитную политику и допустить «умеренную» денежную эмиссию. По мнению Прокоповича, от макроэкономической стабильности, которой так гордится нынешнее руководство Нацбанка, простому человеку «ни холодно ни жарко», потому что у него попросту нет денег. Других источников получения средств, кроме эмиссии, Петр Прокопович не видит, поскольку «на перекройку экономической политики президент не пойдет».

Зарплату дать, девальвации не до­пустить

Напомним, против эмиссии выступает Нацбанк. Позицию регулятора поддерживают рекомендации международных экспертов, в частности МВФ. Эмиссионный рост, который Беларусь практиковала в прежние годы, в бытность Петра Прокоповича главой Нацбанка, привел к многократной инфляции и девальвации, напоминают сторонники жесткой денежно-кредитной политики.

Как следовало из сказанного на заседании, нынешняя встреча с экспертами — это только предварительное обсуждение проблемы. В скором времени состоится более масштабное совещание на эту тему.

Судя по всему, президента пока не убедили ни сторонники вливания денег в экономику, ни противники. «Истина где-то посередине. Думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы», — сказал Александр Лукашенко.

Президенту хотелось бы, чтобы «экономику очеловечили, насколько это возможно» (вероятно, повысили людям зарплату. — Прим. «БР»), но при этом «не случилось валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали».

«Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем», — заявил Лукашенко. Он, в отличие от Петра Прокоповича, полагает, что найти точки роста и повысить зарплаты можно «за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата».

Деньги будут дешеветь «по мере созревания предпосылок»

Вопрос пока не решен, однако, рассказывая об итогах совещания, премьер-­министр Андрей Кобяков уверял, что все участники «сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно», поскольку «это уже прошедший определенный этап в истории, не более того». Тем не менее дискуссия на тему «Не сделать ли быстро деньги дешевыми для предприятий?» все же состоялась, следовало из слов премьера. В частности, обсуждалось, стоит ли приблизить ставки по кредитам к величине инфляции.

«Была принята общая позиция, что по мере созревания предпосылок, которые будут позволять проводить адекватное снижение, будет проводиться соответствующая денежно-кредитная политика», — заявил Андрей Кобяков. Какими должны быть предпосылки и какое снижение стоимости денег можно считать «адекватным», мы узнаем, вероятно, только после второго, более масштабного совещания.

Тем временем Нацбанк сообщил об очередном снижении ставки рефинансирования с 17 до 16 % годовых, а ставки по поддержке текущей ликвидности банков — с 22 до 20 %. Решение вступит в силу 15 февраля. Свои действия регулятор объяснил низкими темпами инфляции, наличием чистого предложения валюты на рынке, а также практически нулевой эмиссией. «Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 года к январю 2016 года составил 0,3 %, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям», — говорится в пресс-релизе Нацбанка.

«На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне», — полагают в Нацбанке.

Информационный фон недели, а также тот факт, что это уже второе в 2017 году снижение ставки рефинансирования, дали повод некоторым аналитикам усомниться в соответствии принятого решения макроэкономической ситуации. Однако опрошенные «БР» эксперты были единодушны: пока действия Нацбанка оправданны и адекватны ситуации.n



Вадим ИОСУБ, старший аналитик «Альпари»

— Во­первых, постепенное снижение ставки было заложено в Основных направлениях денежно­кредитной политики Беларуси на текущий год. Во­вторых, это логичный ответ на замедление инфляции. Причем Нацбанк не только констатировал замедление инфляции в прошлом году, но и поделился своими прогнозами на год нынешний. Регулятор ожидает снижения инфляции в феврале и марте до 9 % в годовом выражении.

На самом деле значение для экономики имеют реальные ставки, то есть номинальные, скорректированные на уровень инфляции. Если по мере снижения инфляции снижается ставка рефинансирования, то вслед за ней будут снижаться ставки и по кредитам, и по депозитам. Кредиты будут чуть­чуть доступнее. Соответственно, рублевые депозиты станут чуть менее привлекательными.

Реальная процентная ставка при этом остается стабильной, и радикального влияния на экономику я бы не ждал.

Александр ЧУБРИК, директор Исследовательского центра ИПМ

— Я позитивно оцениваю действия регулятора. Инфляция устойчиво снижается, валютный курс стабилен, белорусский рубль даже укрепился по отношению к доллару. В нынешней экономической ситуации реальные процентные ставки по рублевым депозитам положительные, и даже после снижения ставки рефинансирования их привлекательность по­прежнему высока. Она намного выше, чем у валютных депозитов, по крайней мере в обозримом будущем.

В последние два года Нацбанк продемонстрировал последовательность и эффективность своей политики, и нет оснований полагать, что в среднесрочной перспективе регулятор пойдет на смягчение денежно­кредитной политики. Следовательно, снижение ставки рефинансирования — это не мера в угоду тем, кто призывает «поддержать экономику», а следующий шаг в направлении нормализации ситуации на денежном рынке страны.

При нынешней стоимости кредитных ресурсов в банковской системе наблюдается избыток ликвидности — свыше миллиарда долларов в эквиваленте. Ресурсы не востребованы, в том числе из­за высоких ставок. Просто снизить их нельзя, иначе можно в очередной раз наступить на грабли в виде инфляционно­­девальвационной спирали. Поэтому Нацбанк снижает ставку только тогда, когда видит, что это не повредит денежному рынку, то есть не вызовет оттока рублевых депозитов.

В текущей пятилетке Нацбанк планирует перейти к таргетированию инфляции. Это означает, что он будет регулировать предложение денег через процентную ставку, а не напрямую. Для этого важно понимать, какой будет инфляция в кратко­, средне­ и долгосрочном периоде. Устанавливая ее параметры, Нацбанк дает своего рода ориентир. Если ему удастся удержаться в запланированных рамках, это повысит доверие к регулятору и снизит неопределенность, а следовательно, и премию за риск, и процентные ставки.

Белорусы будут постепенно отвыкать от уникальной ситуации, при которой на рублевых вкладах можно было почти без риска заработать столько же, сколько зарабатывают имеющие бизнес люди в развитых странах. Нацбанк продолжает проводить последовательную политику и делает все, чтобы не разрушить достигнутую немалыми усилиями макроэкономическую стабильность и заложить основы для устойчивого экономического роста.

Александр МУХА, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by

— Решение Национального банка о снижении ставки рефинансирования считаю обоснованным и рациональным, поскольку оно опирается на снижение темпов инфляции в годовом исчислении и стабильность внутреннего денежного рынка.

Снижение ставки рефинансирования предполагает меньшую привлекательность рублевых депозитов, но не думаю, что снижение будет значительным. Допускаю, что в ближайшие месяц­два размер ставок по рублевым депозитам может сохраниться, а по рублевым кредитам — снизиться на 2—3 %.

В целом снижение ставок будет способствовать уменьшению долговой нагрузки по кредитам как для юридических, так и для физических лиц. Это позволит улучшить финансовое положение предприятий, даст возможность повысить зарплаты. Это и четкий сигнал для бизнеса, населения и иностранных инвесторов о том, что постепенное снижение ставки рефинансирования и инфляции продолжится в нынешнем и следующем годах.

Некоторые эксперты выступают за более радикальное изменение процентных ставок. Моя позиция заключается в том, что снижать ставку нужно аккуратно, постепенно, с учетом фактически складывающейся и прогнозной динамики инфляции.

Нацбанк придерживается разумной стратегии: перед тем как снизить ставку рефинансирования, он тщательно анализирует детализированные статистические данные об изменении экономической ситуации в стране.

На мой взгляд, решение регулятора принесет больше плюсов. Не думаю, что произойдет масштабный отток рублевых депозитов из банков. Ставки по рублевым кредитам будут снижаться быстрее, чем по рублевым депозитам.

В дальнейшем Нацбанк может замедлить шаг снижения ставки рефинансирования до 0,5 п. п. (вместо 1 п. п.), что также будет свидетельствовать о взвешенности его позиции.

Положительно следует оценивать планы регулятора по переходу к режиму инфляционного таргетирования. Это позволит уже в ближайшие годы ограничить годовую инфляцию до вполне приемлемых 5—7 %.