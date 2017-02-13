Бизнесу налога слишком много

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Представители бизнеса предлагают стимулировать экономическое развитие путем снижения налоговой нагрузки, но чиновники не знают, чем «закрыть» выпадающие доходы бюджета.

Дискуссия на тему фискальной политики прошла 9 февраля в рамках заседания совета по экономической политике при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН).

Красиво, если без ФСЗН

Позитивным моментом последних лет стало некоторое ослабление налоговой нагрузки в стране. Без учета социальных отчислений в 2016 году она составила 24,4 % к ВВП против 25,6 % в 2014-м, а в 2017-м, по прогнозам, снизится до 24 %, отметила в своем выступлении заведующая кафедрой налогов и налогообложения БГЭУ доктор экономических наук Елена Киреева.

«Некритичный у нас и уровень налогообложения по видам экономической деятельности», — полагает представительница БГЭУ. В 2015 году в производстве продуктов питания он составил 10,7 %, в транспортной сфере — 10, в строительстве — 5,8, в финансовой и страховой деятельности — 0,8 %. «Если не учитывать налоги на ресурсы, налоговую нагрузку в нефтепереработке, в целом по экономике картина была бы еще лучше», — отметила Елена Киреева.

Впрочем, несколько иной выглядит ситуация с учетом подоходного налога и отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). В последние годы эти изъятия почти не изменились, при этом только платежи в ФСЗН составляют около 12 % к ВВП.

По мнению эксперта, у Беларуси есть как минимум 5-процентный лаг для уменьшения налоговой нагрузки. Эволюционный путь предполагает снижение ставок при одновременном сокращении бюджетных расходов либо увеличении количества субъектов хозяйствования — налогоплательщиков. В последнем случае хорошим стимулом для развития могла бы стать практика предоставления стартующим проектам налоговых каникул.

Бумажная волокита стала элект­ронной

Давление фискальной системы на экономику следует оценивать не только в процентном измерении к ВВП, но и с точки зрения налогового администрирования. Несмотря на уменьшение количества налоговых платежей и развитие информационных технологий, стране еще есть что совершенствовать в этом вопросе, уверена Елена Киреева.

Сегодня за фискальную политику отвечают сразу несколько ведомств — МНС, Минтруда и соцзащиты, ГТК, «Белгосстрах». Соответственно, субъектам хозяйствования приходится проводить платежи сразу на нескольких площадках, хотя технически все можно было бы объединить на одном портале.

Напрягает бухгалтеров и экономистов необходимость отслеживать большое количество нормативных правовых актов, определяющих фискальную политику в стране. Наш Налоговый кодекс до сих пор не стал единой нормативной площадкой и документом прямого действия.

Самым же стрессовым фактором администрирования по-прежнему остаются проверки. Несмотря на то что с 2008 года их количество уменьшилось в три раза, серьезной проблемой остается как выбор объектов контроля, так и меры ответственности, применяемые к нарушителям.

По оценкам Елены Киреевой, в Беларуси отсутствует четкая стратегия развития фискальной системы в целом. Это приводит к непостоянству налогового законодательства и препятствует формированию стабилизационных механизмов в экономике.

Бой уклонистам

Стремление добиться справедливости при сборе налогов и их дальнейшем распределении через бюджет довольно утопично. «Всегда кто-то оказывается обиженным», — считает главный редактор «Экономической газеты» Леонид Фридкин.

Вот и в Беларуси налицо рази­тельные отличия в налоговой нагрузке в разных отраслях и в различных режимах налогообложения. При этом расчеты показателя к ВВП или в отраслевом разрезе теряют смысл, когда переходишь на микроуровень. Многие предприятия предпочитают оценивать реальную налоговую нагрузку через денежный поток (Cash Flow), исходя из того, сколько денег у них осталось на потребление и инвестиции после уплаты налогов.

Обиженные значительными изъятиями закономерно начинают искать пути налоговой оптимизации. Если на Западе подобные схемы обсуждаются с консультантами за закрытыми дверями, то в нашей стране почему-то стали темой широкого обсуждения на семинарах и прочих тематических мероприятиях.

В последние годы борьба с налоговой оптимизацией переросла в общемировой тренд. На таком фоне некоторые белорусские налоговые новации, вызвавшие бурю протеста со стороны бизнеса, представляются вполне безобидными. «Появившаяся у нас необходимость обосновывать затраты — пушистая мера по сравнению с введением в законодательство ряда стран понятия налоговой цели, когда контролеры рассматривают сделку с точки зрения коммерческой и налоговой выгоды», — сказал Леонид Фридкин.

Замена директора предприятия управляющим — индивидуальным предпринимателем где-нибудь во Франции или Сингапуре однозначно рассматривалась бы как цель снизить налоги и повлекла бы ответственность бизнеса.

«Если кто-то задумает внедрять в стране передовой мировой опыт налогообложения, то он может получить совсем не тот результат, на который рассчитывает», — резюмировал спикер.

Функционеры vs предприниматели

Представители власти и те, кто связан с госаппаратом, точку зрения бизнеса разделяют далеко не во всем. «Как человек, проработавший всю жизнь в налоговой, я не понимаю, как значительно снизить налоговую нагрузку в стране. В швейцарском сыре дырок больше, чем сыра. Так и в нашей налоговой системе льгот уже больше, чем налогов», — возмутился главный редактор журнала «Финансы. Учет. Аудит», а в недавнем прошлом заместитель министра финансов Иван Шунько.

Не видит он и возможности снизить отчисления в ФСЗН, ведь тогда придется «ломать всю пенсионную систему».

«Пересматривать налоги сегодня нереально. У бюджета нет пространства для маневра, траты уже оптимизированы, остались только защищенные статьи расходов», — посетовал заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Валерий Бороденя.

Стремление чиновников наполнить бюджет в условиях падающей экономики в ряде случаев привело к ужесточению налогового законодательства. От таких решений бизнес не в восторге.

Глава ЗАО «Вилия» Лев Карпач заявил, что был вынужден поставить перед наблюдательным советом своей компании вопрос о возможном закрытии бизнеса. При нынешней налоговой нагрузке дело оказалось экономически нецелесообразным. «Вилия» присоединилась к обиженным после того, как регулятор запретил организациям, в уставном капитале которых доля юридических лиц превышает 25 %, использовать упрощенную систему налогообложения. Корректировка законодательства, которая, по утверждению чиновников, призвана препятствовать схемам минимизации налогов, для этой организации стала фактором искажения конкурентных условий.

«Вот уже несколько лет наша страна находится в рецессии, и надо думать, как выйти из нее», — напомнил экспертному пулу почетный председатель БСПН Георгий Бадей.

Есть прямая связь между деловой активностью, темпом экономического роста и уровнем налоговой нагрузки. Чем ниже налоги, тем активнее растет экономика, и наоборот. В качестве подтверждения спикер привел данные Всемирного банка, согласно которым налоговая нагрузка выше 25 % к ВВП приводит к существенному замедлению темпов роста национальной экономики. Корреляция особенно выражена в европейском регионе. «В Беларуси только сборы в бюджет составляют порядка 30 % ВВП, еще 12 % — отчисления в ФСЗН. Если добавить остальные фискальные платежи, выйдем на 50 %», — подсчитал представитель бизнес-союза.

По тяжести налогового бремени Беларусь опережает не только многие страны ЕС, но и партнеров по СНГ и ЕАЭС, что подрывает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг по ценовому фактору. Очевидно, что в ближайшие годы властям придется выбирать между желанием наполнить бюджет, поддержать на высоком уровне госрасходы и необходимостью оживить экономику посредством смягчения фискальной политики.