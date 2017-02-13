Зачем нам зарплата в 500 долларов

заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Георгий ГРИЦ

Заработная плата — это важный показатель экономического развития, гарант социальной стабильности. Если зарплата не будет расти, мы рискуем потерять не только квалифицированные кадры, но и большую часть реального сектора.



В декабре средний размер заработной платы обновил годовой максимум и впервые превысил 800 руб., или 409 долларов в эквиваленте, однако реальная зарплата белорусов за 2016 год оказалась на 4 % меньше по сравнению с 2015-м и составила всего 363 доллара в эквиваленте. По этому показателю мы занимаем четвертое место в СНГ. Если учесть, что почти половина граждан страны живет всего на 400—600 руб. в месяц, то обеспокоенность президента уровнем оплаты труда вполне объяснима.

В эфире программы «Контуры», говоря о решении поставленной главой государства задачи достичь в 2017 году средней зарплаты в 500 долларов, заместитель премьер-министра Василий Жарко отметил, что в декабре 2016-го 20 из 58 видов экономической деятельности в Беларуси уже вышли на уровень в 1 тыс. руб. и более. В качестве рецепта премьер порекомендовал эффективнее трудиться.

Кажется, все бы ничего, надо лишь поднапрячься, особенно в государственном секторе, и заветные 500 долларов появятся в карманах граждан. Статистика за декабрь вроде бы тому подтверждение, но, как говорится, гладко было на бумаге — не учли овраги.

Сегодня даже чиновники из Минэкономики выказывают солидарность с международными и отечественными экспертами либерального толка, которые утверждают, что основные проб­лемы неэффективности «белорусской модели» экономики сконцентрированы в госсекторе. В оперативном управлении министерств и концернов находятся 1005 организаций — почти половина чистых активов экономики. При этом их вклад в общую выручку страны составляет лишь около 25 %. Цифры наглядно демонстрируют то, что эффективность этих предприятий остается низкой.

Правда, это уже секрет полишинеля. Президент только в минувшем году указывал чиновникам и руководителям госпредприятий на то, что одна из глубинных причин неудов­летворительного положения дел — низкое качество управления. Более того, на прошлогоднем февральском совещании о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса президент потребовал в директивном порядке снизить себестоимость продукции на 25 %.

Позже, на V Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко в очередной раз уговаривал чиновников «работать напористо», «агрессивно» и «результативно», «максимально сокращать затраты, снижать себестоимость продукции, экономить финансовые ресурсы».

К сожалению, все эти призывы остаются актуальными и в нынешнем году. Только цель стала более приземленной: вместо не совсем понятного рядовым белорусам требования «снизить себестоимость продукции на 25 %» поставлена новая задача — «достичь к концу 2017 года средней зарплаты 500 долларов по стране».

Убежден, в этих словах нет популизма ни на йоту. Поставленная цель не только соответствует социально ориентированной модели государства, но и экономически оправданна. Без радикального изменения ситуации на отечественном рынке труда мы рискуем потерять наиболее квалифицированные кадры. Это может вызвать необратимые изменения непосредственно в структуре экономики: объективно есть риск потерять бо€льшую часть реального сектора.

Если со стратегической целью вроде бы все ясно, то по тактике есть вопросы. Предлагаю не ерничать и не идти на поводу у некоторых «экспертов», сознательно или неосознанно видящих единственный источник достижения правительством поставленного ориентира в «накачке экономики эмиссионными деньгами».

Лучше вспомнить экономическую теорию и менеджмент. Согласно им, кроме основополагающего фактора рыночной экономики — взаимозависимости спроса на труд и его предложения, есть и другие факторы, оказывающие влияние на размер заработной платы. Условно их можно разделить на две группы. Первая связана с влиянием производительности труда и определяется уровнем техники, технологий и организации производства. Вторая — с регулирующим воздействием правительства и степенью влияния профсоюзов. Она включает минимальный размер оплаты труда и иные социальные гарантии. Очевидно, что нужно не изобретать велосипед, а просто реализовать пожелания-указания, которые уже неоднократно высказывал президент и без распоряжений сверху выполняют непосредственно субъекты предпринимательской деятельности в странах с «рыночной экономикой».

Правда, остаются опасения по поводу того, что, почувствовав безнаказанность за срыв прошлогодних поручений, наши чиновники попытаются заболтать и нынешнее. Следовательно, как бы «не рыночно» это не выглядело, необходимо провести разбор полетов среди чиновников, а затем, мобили­зовав административный ресурс, оперативно создать мотиви­рующие условия для руково­дителей предприятий всех форм собственности по росту заработной платы. Причем без нарушения базовых экономических законов.

Конечно, есть и альтернатива — определить 500 долларов в качестве индикативного показателя, ну а там как карта ляжет…