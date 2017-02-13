Новая реальность агроусадеб

Любовь БАХУРЕВИЧ

Государство намерено жестко регламентировать деятельность агроусадеб, которые до сих пор находились в свободном плавании. Эксперты прогнозируют спад в развитии этого сектора туризма.

Скорые изменения условий деятельности агроусадеб в конце января анонсировал министр спорта и туризма Александр Шамко. По его словам, изменения и дополнения в указ от 2 июня 2006 года № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Респуб­лике Беларусь» будут приняты в течение месяца.

Государство намерено четко прописать в законодательстве, что такое агро­усадьба.

Кто родня, а кто нет, определит указ

Проект новой версии указа не запрещает агроусадьбам проводить банкеты, презентации и юбилеи, но обязывает их уплачивать сбор за осуществление этого вида деятельности. Размер сбора пока не назывался. Известно, что его коэффициент будет зависеть от месторасположения агроусадьбы: чем ближе к областному центру, тем выше коэффициент. Чтобы субъекты агротуризма проводили не только свадьбы, корпоративы и другие подобные мероприятия, проектом указа предлагается закрепить обязательство оказывать в течение месяца не менее трех видов услуг. Исчерпывающий перечень этих услуг будет закреплен в новой редакции указа.

«Предлагается ввести термин «агроэкоусадьба», включающий жилой дом, расположенный на земельном участке в сельской местности, гостевые домики, находящиеся на данном земельном участке, а также жилые дома (гостевые домики) на других участках, расположенных в одном населенном пункте либо примыкающих территориально», — сообщает сайт Министерства спорта и туризма.

Согласно проекту документа, общее количество жилых комнат в агроэкоусадьбе не может превышать десяти. Кроме того, он предполагает, что владельцы агроусадеб должны вести личное подсобное хозяйство на специально выделенной для этих целей территории. Будет определен и порядок привлечения работников в агроусадьбы. Наемные работники будут работать по трудовым договорам, а исчерпывающий перечень лиц, относящихся к членам семьи хозяина агроусадьбы, закрепят на законодательном уровне.

Оказывать агроэкотуристические услуги в квартире запретят, поскольку это может создать неудобства соседям. Также предполагается, что указ не будет распространяться на города район­ного подчинения с населением менее 20 тыс. человек, так как жители этих населенных пунктов не могут вести личное подсобное хозяйство, говорится в проекте.

«Обязательным условием осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма становится соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения безопасности агроэкотуристов», — отмечается на сайте Министерства спорта и туризма.

Договоры на оказание услуг должны будут храниться в течение трех лет, сейчас такого требования нет.

Лучшее — враг хорошего

Планируется, что новая версия указа вступит в силу 1 января 2018 года, чтобы субъекты агроэкотуризма могли привести свою деятельность в соответствие с нормами документа. Однако те, кого касается указ, настроены далеко не оптимистично.

Ненужными и даже губительными для некоторых усадеб считает перечисленные изменения руководитель объединения «Отдых в деревне» и член рабочей группы по разработке проекта указа Валерия Клицунова. «Мы все время слышим речи президента о том, что это лучший его указ и лучший проект. Почему тогда мы сейчас все меняем, если все работает хорошо?» — задается вопросом руководитель.

По ее мнению, залог успеха отрасли как раз в том, что чиновники до сих пор не пытались ее контролировать. «Агроэкотуризм — это отрасль, которая ничего не брала у государства и развивается прекрасно. В прошлом году Беларусь попала в рейтинг National Geographic как страна с наиболее развитым агроэкотуризмом. Сейчас мы одной рукой уменьшаем контроль бизнеса, а другой увеличиваем», — подчерк­нула Валерия Клицунова.

Она считает, что участок, выделенный для ведения личного подсобного хозяйства, не даст туристу того, ради чего он приехал, а только осложнит жизнь агроусадьбам, у которых его нет. Целесообразнее было бы ввести термин «приусадебное хозяйство», полагает собеседница.

«Личное подсобное хозяйство — это полгектара или гектар, выделенный для сельскохозяйственной деятельности и только. Участок может быть в конце деревни, и туристы могут его вообще не увидеть. При такой формулировке я могу заасфальтировать свой участок — это моя придомовая территория, а на каком-то конце поля засадить свой участок земли — это мое личное подсобное хозяйство, и я полностью отвечаю критерию сельского туризма. Мы же хотим, чтобы было приусадебное хозяйство, чтобы на территории усадьбы турист ощущал прелесть сельской жизни. Усадьбы все разные: есть огромные, есть маленькие, есть специализирующиеся на сельском хозяйстве, на ремеслах, есть такие, хозяевам которых ближе фольклор, танцы. Наша позиция: пусть растут все цветы», — сказала Валерия Клицунова.

Эксперт отметила, что в каждой отрасли есть субъекты, выбивающиеся из общей картины, однако это не повод изменять условия работы всей отрасли.

Владельцы усадеб также не приветствуют предложенные изменения, прогнозируют рост стоимости услуг усадеб в связи с появлением нового налога и отмечают некоторую оторванность разработчиков документа от жизни. Например, это касается ограничения по количеству комнат. «Комната комнате рознь. Допустим, в семье четыре ребенка и девочки хотят спать отдельно от мальчиков. Это уже три комнаты только на одну семью», — рассуждает хозяин усадьбы «Песчаный берег» Вячеслав Одинец. Он опасается того, что новые правила могут потребовать перепланировки помещений, а это уже расходы и проблемы.