Туризм просится в онлайн

Любовь БАХУРЕВИЧ

Закон о туризме успел состариться еще на стадии очередной доработки и требует изменений, вызванных развитием новых технологий.

Обновленный закон «О туризме» вступил в силу 24 января. Главное его новшество — появление реестра туристических агентств и туроператоров. Предполагалось, что упорядочение туристических организаций, работающих на белорусском рынке, повысит их надежность, а потенциальный турист будет больше доверять компании, включенной в реестр, поскольку ее надежность официально подтверждается государством. Если же компания окажет некачественные услуги, то ее могут наказать путем исключения из реестра.

По данным Министерства спорта и туризма, на 6 февраля в департамент по туризму этого ведомства подали сведения более 500 туристических организаций. Притом что всего их около 1200.

«Реестр пока создан в либеральной форме, ни к чему не обязывающей: турфирмам достаточно проинформировать Министерство спорта и туризма о своем присутствии на туристическом рынке. В остальном закон остался в той же субстанции, в которой и был», — отметил исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Валентин Цехмейстер. По мнению директора турфирмы Alltour Евгении Баско, введение реестра — это попытка найти замену отмененному лицензированию.

Компании считают, что доработки требуют совсем другие нормы закона. Наиболее остро стоит вопрос о возможности заключения договоров оферты в режиме онлайн.

«Мы заинтересованы в дальнейшей корректировке закона и доработке в части внедрения электронной формы договоров и онлайн-бронирования услуг, — продолжает Валентин Цехмейстер. — Это важные аспекты будущей работы над документом. Наверное, пришло время принять закон в совершенно новой редакции, потому что поправки в него вносились уже раза три-четыре. Нужно подготовить такой документ, который будет соответствовать духу времени и отвечать интересам бизнеса и государства».

Исполняющий обязанности генерального директора компании «Топ-Тур» Сергей Цурко также отметил, что закон о туризме должен разрешить заключение договоров в онлайне. «Безусловно, это потребует от компаний определенных усилий: нужно иметь хороший сайт, инструкции, предусмотреть, чтобы в договоре были соблюдены все условия, касающиеся тура, а также нормы законодательства о защите прав потребителей. Думаю, нам это удастся, потому что Минспорта и туризма и туристическое сообщество находят взаимопонимание», — сказал Сергей Цурко.

По его словам, закон должен способствовать консолидации туристического бизнеса, чтобы туроператорам и гостиницам было выгодно работать в тандеме. С этой целью можно уменьшить налоговую нагрузку на гостиничный бизнес, в частности снизить ставку НДС, как это было сделано в Польше и Литве. Ведь чем меньше налоги, тем дешевле, а значит, доступнее услуга для потребителя.

Слишком велики, по мнению эксперта, и коммунальные тарифы для гостиниц в Беларуси. «Мы хо­тели бы, чтобы законодатель прислушался к этому. В ходе обсуждений и Министерство спорта и туризма, и РСТО выражают единство и заинтересованность. Не знаю, к чему мы придем, но во всяком случае понимание есть у всех сторон», — уверен Сергей Цурко.

«Вопрос, который волновал нас больше всего, — отсутствие положения о договоре оферты в туризме, — сказала Евгения Баско. — Сегодня он формально запрещен, так как в законе о туризме осталась формулировка о том, что договор должен быть заключен в письменной форме. Эта оговорка очень сильно мешает жить туризму, потому что сейчас все переходит в онлайн. С одной стороны, говорят, что мы должны развивать въездной туризм, а с другой — у нас договор оферты запрещен. Но с иностранным туристом никак иначе, кроме как на основании договора оферты, работать нельзя».

«Есть проблемы и с неверным информированием потребителей о пределах компетенции и сферы ответственности турфирм. Им внушают, что она отвечает за все, хотя я не могу отвечать за криминогенную обстановку в стране или за задержку чартерного рейса», — рассуждает директор Alltour.

По ее словам, массу прецедентов вызывает пункт закона, обязывающий туристическую организацию «обеспечить безо­пасность предоставляемых услуг». Эксперт уверена в том, что по данному пункту необходимы четкие разъяснения.