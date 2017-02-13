Футбол становится богаче

Антон РОГАЧ

Двухлетний период явных финансовых проблем в белорусских клубах, похоже, завершился. Впрочем, участники высшей лиги особо не жируют.

Если год назад за некоторые клубы было тревожно, то нынешнее межсезонье проходит куда более спокойно. Сигналы бедствия никто из участников высшей лиги не посылает. В турнире может наконец-то появиться интрига.

В этом году болельщики «Шахтера» ждут начала футбольного первенства с оптимизмом. Фото БЕЛТА

Похоже, основная борьба за победу в первенстве-2017 развернется между солигорским «Шахтером» и БАТЭ. В последнее десятилетие борисовчане являются безальтернативными лидерами белорусского футбола, но сейчас их гегемонии угрожают внутренние и внешние факторы.

Напомним, еще год назад БАТЭ чувствовал себя в финансовом плане вполне уверенно: два подряд выхода в групповой этап Лиги чемпионов принесли клубу около 30 млн евро при значительно меньших расходах. Приобретя за миллион евро сербского полузащитника Мирко Иванича, борисовчане осущест­вили рекордный трансфер в истории белорусского футбола.

Сегодня же клуб из Борисова действует на трансферном рынке значительно скромнее. Можно выделить приобретение 20-летнего сербского нападающего Анеса Рушевича, но это скорее хорошая инвестиция, чем покупка пол­ностью сформированного игрока.

Главный конкурент БАТЭ, солигорский «Шахтер», напротив, серьезно усилился. Спонсируемый «Беларуськалием» клуб затеял перестройку. В результате под его знамена пришли один из лучших казахстанских форвардов Сергей Хижниченко, два представителя балканского футбола и несколько белорусов. Руководить командой в новом сезоне будет сильный тренер Олег Кубарев.

Как следствие, положение дел в отечественном футболе может измениться. Во-первых, отсутствие борьбы за чемпионский титул — одна из ключевых причин падения популярности чемпионата страны. Если «Шахтер» сумеет по-настоящему соперничать с БАТЭ, то впервые за последние годы в национальном первенстве появится интрига.

Во-вторых, нынешний сезон для борисовского клуба будет определяющим. С 2008 года он не пропускал еврокубковую осень два раза подряд. Если же БАТЭ снова не пройдет квалификацию Лиги чемпионов, то его комфортному, обособленному от национальной экономики сущест­вованию может прийти конец. Одно дело — получать стабильные евро за достигнутые результаты и совсем другое — стать в один ряд с клубами, борющимися за деньги госпредприятий, которых (денег) в последние годы стало заметно меньше.

Довольно любопытные процессы происходят и в других командах. Среди них выделяется брестское «Динамо». Год назад этот клуб пытался продать свой офис, чтобы свести концы с концами, а сегодня ситуация совершенно изменилась. Это связано с приходом нового владельца — компании SOHRA Overseas, принадлежащей шейху Полю Даэру.

Новый статус позволил пол­ностью изменить жизнь команды. Белорусские футболисты централизованно учат английский язык, иностранцы — русский. Брестское «Динамо» стало одним из немногих отечественных клубов, проводящих сборы в Турции. Тренерский штаб возглавил Владимир Журавель. Во многом благодаря ему в 2014 году минское «Динамо» едва не сдвинуло БАТЭ с высшей ступеньки пьедестала почета.

Кроме того, брестчане усилились десятком новых футболистов. Конечно, бороться за чемпионство динамовцам пока будет трудно — хорошо уже то, что в белорусском футболе появился еще один сильный клуб.

Кстати, на неделе брестчане буквально взорвали информационное пространство, пригласив на тренировки знаменитого немецкого форварда Кевина Кураньи. Переходить в «Динамо» футболист не планирует, тем не менее об акции написали многие зарубежные СМИ, не говоря уже о белорусских.

Что касается остальных клубов, то ситуация в них более-менее ровная. За исключением «Ислочи», которая начнет сезон с показателем -7 в графе «Набранные очки» в качестве наказания за прошлогодний договорный матч. Частный клуб «Крумкачы» рассчитывает собрать на свое существование 470 тыс. долларов, у него снова будет самый маленький бюджет в высшей лиге. Похоже, минское «Динамо» выпадет из гонки за чемпионство: проблемы владельца клуба Юрия Чижа дали о себе знать, и теперь минчанам не хватает средств на то, чтобы конкурировать с БАТЭ. Впрочем, столичная команда в любом случае не будет аутсайдером.

Вечно проблемный «Нафтан» продал БАТЭ и брестскому «Динамо» по одному футболисту и благодаря этому заработал 100 тыс. долларов. Как ожидается, зарплаты футболистов в могилевском «Днепре» составят стабильные 2—2,5 тыс. руб. в месяц. Информация о проблемах с финансами не поступает ни от кого. Кажется, белорусский футбол пережил худшее в финансовом плане время.

Хотя и до сладкой жизни, конечно, далеко. Недавно один из бывших футболистов «Наф­тана» в интервью «Прессболу» рассказал, что в 2009 году за победу над БАТЭ игрокам новополоцкой команды выплатили премиальные в 5 тыс. долларов. В то время даже непримечательные игроки непримечательной команды могли зарабатывать по 3—4 тыс. долларов в месяц. Сейчас в это трудно поверить.

Впрочем, ничего хорошего нет как в отсутствии средств, так и в их переизбытке. Точнее, в привычке клубов тратить деньги преимущественно на зарплаты. Куда разумнее считать одним из важнейших приоритетов развитие инфраструктуры и детского спорта. По крайней мере до тех пор, пока среднестатистический болельщик не сможет покупать билет за 10—20 долларов, а телевидение не начнет платить за право трансляций матчей чемпионата.