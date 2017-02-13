По­-американски дорогой праздник

Антон РОГАЧ

Супербоул, финальный матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), прошел 5 февраля в США. Это второе по значимости событие в календаре страны после Дня благодарения.

В прямом эфире Супербоул смотрит каждый третий американец, или 108—115 млн человек, а 19 из 20 самых рейтинговых трансляций в истории Америки — это главные матчи НФЛ. День, когда проходит финал, занимает второе место в году (после упомянутого выше Дня благодарения) по объемам потребления продуктов питания в США.

Победители этого матча становятся национальными героями Америки.

Впрочем, интересно даже не это. По оценкам Forbes, Супербоул является самым дорогим брендом среди спортивных мероприятий во всем мире. Летние Олимпийские игры оценены чуть ли не вдвое дешевле.

Как же так вышло, что вид спорта, популярный только в одной стране, генерирует больший доход, чем событие, снискавшее известность во всем мире? Почему Национальная футбольная лига и принимающие участие в проводимом под ее эгидой чемпионате клубы не спешат завоевывать зарубежные рынки? Все объясняется очень емким внутренним рынком. Настолько емким, что НФЛ является самой доходной (13 млрд долларов в год) и самой посещаемой (каждый матч сезона-2016 собирал в среднем 68,9 тыс. зрителей) лигой мира, намного опередившей своих конкурентов.

Чтобы понять причины этой нетипичной ситуации, посмотрим на американский студенческий и школьный футбол. Даже на уровне школ он находится в фокусе внимания не только родственников юных спортсменов, но и широкого круга болельщиков. Этому способствует развитая инфраструктура.

Так, школьники 92-тысячного города Аллен, штат Техас, выступают на 18-тысячном стадионе. На аренах вместимостью более 15 тыс. зрителей играют десять школьных команд Техаса. Причем за вход на многие площадки болельщики платят деньги. Стоимость возведения самых современных школьных стадионов в Техасе достигает 70 млн долларов.

Чемпионат следующего уровня — среди университетских команд — часто дает фору даже НФЛ. Например, в 2016 году средняя посещаемость матчей семи лучших университетских команд превысила 100 тыс. зрителей! Не жалуется лига и на доходы: сезонные абонементы продаются за несколько тысяч долларов, а на проведении решающих матчей организаторы зарабатывают сотни миллионов.

Таким образом, в США на американском футболе выросли и продолжают расти целые поколения. В 325-миллионной стране данный вид спорта популярен на всех уровнях. Поэтому главный чемпионат (НФЛ) и особенно его решающий матч так успешны с экономической точки зрения. Целевая аудитория с приличными доходами, компактно «расположившаяся» в одной стране, — вот главный секрет феномена.