Мировые звезды говорят на белорусском

Алена ЯКОВЕНКО

Проект «Белорусские уикенды», предусматривающий дубляж иностранных фильмов на национальный язык, получил партнерскую поддержку ООО «Велком АЦС».

Полгода назад в столице стали демонстрировать голливудские фильмы с закадровой озвучкой на белорусском языке. Сначала такие показы носили окказиональный характер, но со временем оформились в самостоятельный проект.

Белорусско­язычные фильмы могут собирать полные залы.

Инициатива принадлежит компании «Киноконг», занимающейся переводом и дистрибуцией фильмов на белорусском языке. Идею поддержал минский «Киновидеопрокат» в лице администрации кинотеатра «Победа». Ленты демонстрируются один раз в месяц в выходные дни.

В 2016 году на большом экране были показаны пять картин с озвучкой на белорусском языке: драмы «Добрыя дзеці не плачуць», «Лютар», «Гнеў караля», «Цудоўна Ласка» и детская комедия «Падынгтан». По мере роста аудитории увеличивалось и количество киносеансов: «Падынгтан» демонстрировался шесть раз.

В минувшем году все кинопоказы прошли с аншлагом (кстати, из результатов проведенных опросов следует, что около 25 % зрителей узнали о проекте из рекламы в метро). Желающих посмотреть популярные фильмы на родном языке, как правило, было больше, чем посадочных мест в единственном, отведенном для этих целей кинотеатре «Победа». Поэтому было решено отказаться от политики бесплатного входа и ввести минимальную таксу в размере полутора рублей. Однако данная мера не помогла решить проблему превышения спроса над предложением.

По словам организаторов, даже когда цена билета подросла до 3 руб., находились люди, готовые заплатить в два раза больше, только бы попасть на сеанс. Теперь цена квитков будет формироваться сообразно политике кинотеатра. К слову, с марта в связи с закрытием «Победы» на реконструкцию показы будут проходить в кинотеатре «Москва».

Для публичной демонстрации организаторы стараются выбирать фильмы с глубоким смыслом, в которых поднимаются актуальные проблемы, есть поле для размышлений. На каждый сеанс приглашается спикер, имеющий отношение к теме картины. Среди тех, кто уже побывал в этой роли, историк, врач-онколог, посол Великобритании. Приглашенные гости более подробно останавливаются на проблемах, затронутых в фильме, дискутируют со зрителями.

После просмотра киноленты организаторы предлагают публике оценить качество мероприятия на сайте компании «Киноконг». По словам руководителя проекта Андрея Кима, это позволяет отследить умонастроения зрителей, определить приоритетные направления развития проекта.

«Наша цель — охватить как можно большую аудиторию и показать, что белорусскоязычное кино — конкурентоспособное, — поясняет Андрей Ким. — Мы стремимся к тому, чтобы репертуары отечественных кинотеатров хотя бы наполовину состояли из фильмов на родном языке».

На протяжении полугода существования проекта расходы на его реализацию, львиная доля которых уходит на рекламу, полностью покрывались компанией-организатором. Все это время она активно искала партнеров, готовых помочь с решением финансовых и организационных вопросов, и наконец нашла — в лице ООО «Велком АЦС» (бывший «Атлант Телеком»). Партнер вписался в проект предельно органично.

Однако удача не расслабила организаторов, и они решили запустить краудфандинговую кампанию. Помимо денежной поддержки, желающие могут оказать волонтерскую помощь с раздачей флаеров, рекламой проекта в социальных сетях. Приветствуется и опыт переводов. За оказанную поддержку организаторы обещают различные бонусы, в том числе возможность принимать участие в выборе фильмов и даже в дубляже одного из них.

Сегодня озвучкой занимается команда, состоящая из белорусских актеров и телеведущих. Среди них Павел Харланчук, Анна Хитрик, Сергей Жбанков, Алесь Молчанов, Владимир Глотов, Светлана Тимохина. Один актер озвучивает, как правило, сразу нескольких героев, на полный дубляж фильма уходит месяц.

По-прежнему актуальна проб­лема поиска и получения лицензий на демонстрацию фильмов. Самый сложный вопрос в этом деле — финансовый.

«Не так давно мы хотели взять в работу британскую драму 1986 года «Миссия», но правообладатель потребовал баснословную сумму — 1000 евро за один показ, — рассказывает Андрей Ким. — В Америке, где зарплаты в разы больше и цена билета может равняться 10—20 долларам, такие цифры оправданны. У нас же с учетом среднего заработка требовать со зрителя такие деньги просто немыслимо. Много времени и сил уходит на то, чтобы объяснить эту ситуацию западным коллегам. Когда имеешь дело с картиной, вышедшей много лет назад, часто попросту непонятно, с кем вести переговоры по поводу авторских прав».

Несмотря на трудности, проект активно развивается. На очереди мультфильм «Таямніца Келз», который будет демонстрироваться в кинотеатре «Москва». Запланированы три показа.

В ближайшее время белорусскоязычные фильмы будут демонстрироваться и в регионах. Пионерами станут Гродно, Брест и Лида.